Kelly Clarkson amerikai énekesnő bevallotta, hogy végezni akart magával, amikor nagyon vékony volt. A súlyos depresszióján azóta már túltette magát, de csak olyan emberekkel hajlandó kapcsolatba lépni, akikkel kölcsönösen motiválják egymást.

Kelly Clarkson énekesnőnek voltak nehéz időszakai, főleg karrierje csúcsán, 2004 körül. A hírnévért nagyon sok mindent meg akart tenni. Elsősorban le akart fogyni. A diéta és a mindennapos edzés akkor eredményes volt, valóban karcsú lett az énekesnő, de akkor jött más. Depresszió és öngyilkossági gondolatok. Clarkson az Attitude Magazinnak számolt be arról, hogy képes lett volna akár életét is eldobni magától. Azt is elmesélte, hogy abban az időszakban

szánalmasnak érezte magát kívülről és belülről is.

Úgy érezte, környezete csak a remek külsőt, az esztétikumot látta, de szerinte senkit nem érdekelt, hogy ő mit érez legbelül.

Clarkson egészen a 2007-ben megjelent, My December című albumáig lelki válságban volt, de akkor valahogy sikerült erőt vennie magán, és talpra állt. Kézbe vette az irányítást, és a sok harcot maga mögött hagyva teljesen új életet kezdett új emberek társaságában. Azt mondta, a depressziója óta már csak olyan emberekkel tölt időt, akikkel közösen inspirálják egymást.