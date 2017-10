Nagyon várjuk a meztelen kiborgként éneklő Taylor Swiftet

Taylor Swift megint nagy dobásra készül új videójában, melyből rövid, de annál látványosabb ízelítőt adott közre az Instagramon.

Taylor Swift hétfőn tett fel az Instagramra egy izgalmas vágatot legújabb videóklipjéből, aminek teljes verziója a poszt szűkszavú leírása szerint október 26-án, azaz csütörtökön jelenik meg. A videóról látszik, hogy megint nem egy összegányolt, pár dolláros videóról van szó, mert akár egy mozifilm rövidre vágott előzetese is lehetne.

...Ready For It? Official Music Video out Thursday night. #ReadyForItMusicVideo Taylor Swift (@taylorswift) által megosztott bejegyzés, 2017. Okt 23., 07:00 PDT

Annyi egyértelműen kiderül a Ready For It? című dalhoz készített futurisztikus videó teaseréből, hogy Taylor Swift kiborg (is) lesz a klipben, ráadásul többször nagyon hiányos, vagy inkább

sokat sejtető öltözetben láthatjuk majd.

Swift hatodik albuma, a Reputation november 10-én jelenik majd meg, amiről eddig a Gorgeous, a Look What You Made Me Do és ez, a Ready For It? került ki.

Az biztos, hogy Taylor Swift forgatási flow-ban van: a nagy, közösségi médiás pucolása után nem rég jött ki a Look What You Made Me Do című új dalához készített videóklipje. Csütörtökön örülhetünk a kiborgos-disztópiás Ready For It? klipjének, október közepén pedig már Londonban, többek között egy kebabosnál is látták forgatni. Valószínűleg arra a klipre sem kell már sokat várnunk.