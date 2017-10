A három éven át tartó átépítési munkálatok után Világmúzeumként nyitja meg kapuit a bécsi Néprajzi Múzeum október 25-én. Tizennégy termet újítottak fel, és ezekben –hűen a múzeum nevéhez – a világ kultúráit ismerheti meg a közönség.

Világmúzeumként nyitják meg a felújított Bécsi Néprajzi Múzeumot október 25-én. A múzeumot még 2013-ban keresztelték Világmúzeummá, aztán egy évvel később megkezdődtek az épület felújítási munkálatai is. A renoválás célja többek között az volt, hogy a múzeum – hűen új nevéhez – kultúrákat és történelmet átölelő tárlat

mutassa be Ausztria és a világ más kultúráinak összefonódását.

Összesen 14 megújult teremben 2500 négyzetméteren ismerhetik meg az érdeklődők a tárlat kibővített gyűjteményét. Az állandó kiállítás több mint háromezer műtárgya és számtalan fotója vezeti be a látogatókat a távoli kultúrák világába. Az új koncepció alapján összeállított gyűjtemény Ausztria és a világ kapcsolatába is betekintés nyújt. A kiállított darabok között olyan híres régiségek is láthatók lesznek, mint

a penacho, egy tollból készült ómexikói indián fejdísz.

De ott lesznek az osztrák zoológus és természettudoós, Johann Natterer brazíliai expedícióján talált tárgyai is. A további 1400 négyzetmétert pedig az osztrák népművészet bemutatására rendezték be.

Az osztrák akcióművész, André Heller a megnyitó alkalmából a bécsi Heldenplatzot a világ különböző kultúráinak olvasztótégelyévé alakítja át október 25-én. A múzeum előtt felállított színpadon pedig mongol, ausztrál, bosnyák, indiai, mexikói, svájci és osztrák produkciók lesznek. A múzeum tárlata október 26-ig ingyenesen látogatható.