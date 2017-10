Nem találja ki, melyik múzeumban reggelizhet májkonzervet

Az év egyik legkülönlegesebb múzeumi programját kínálja a szeptemberben bezárt Iparművészeti Múzeum: Halloween éjszakáján bent alvós programot szerveznek az épület Üvegcsarnokában.

Ez lesz az első, és hosszú ideig az utolsó alkalom, hogy a felújítás miatt szeptemberben bezárt Iparművészeti Múzeumban éjszakázhatnak a látogatók. A közönség

Halloween éjszakáján birtokba veheti a teljes földszintet,

ahol egyszemélyes, firss ágyneműs mobil ágyakon, vagy akár sátrakban tölthetik az éjszakát. Ez az ottlavós program nemcsak az Iparművészeti Múzeumban, hanem egész Magyarországon egyedülálló.

Október 31-én Halloween tematikájú programmal is készül a múzeum. Lehet majd töklámpást faragni, és lesznek vezetett túrák is, ahol a résztvevők zseblámpával nézhetnek körül a múzeum olyan zugaiban, ahol máskor aligha lenne lehetőségük. Lesz még mandalakészítés, hennázás és filmvetítés is. Stílszerűen az Éjszaka a múzeumban című filmet adják majd.

Aki befizet a múzeumi kempingezésre, választhat reggelit és vacsorát is. Állítólag a múzeum munkatársai főznek majd bográcsgulyást. Másnap a vendégek szinte egész délelőtt lustálkodhatnak az Üvegcsarnokban.

A választható reggelit retrósan képzelték el, lesz májkonzerv és kockasajt is.