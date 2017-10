Meghalt az 1950-es évek egyik legmeghatározóbb rock and roll-előadója, Fats Domino. A zenész 89 éves volt.

89 éves korában, természetes halállal meghalt Fats Domino, az 1950-es évek egyik legmeghatározóbb rock and roll-előadója. Hangja és zongorajátéka sokat adott a rhythm and blues és a rock and roll hangzásának kialakulásához. Igazi úttörő volt, ami abból is látszik, hogy öt lemeze is megjelent már 1955 előtt. Legtermékenyebb korszaka egyértelműen az '50-es években volt. A New Orleans-i legenda egyébként

60 éves pályafutása alatt több mint 65 millió lemezt adott el világszerte.

Fats Domino volt az első R&B-előadó, aki igazán

sikeres tudott lenni a fehér zenerajongók körében is.

Dominót sok későbbi, a '60-as, '70-es években sztárrá lett előadó jelölte meg első számú isnpirációs forrásként. Többek között Elvis is, aki egyik, Las Vegas-i fellépésén úgy jelentette be a színpadra lépő Fats Dominót, mint „az úriember, aki óriási hatással volt rá, mikor elindult a karreirje” - írja a BBC. Paul McCartney állítólag szándékosan Domino stílusában írta a Lady Madonna című 1968-as Beatles-dalt. Érdekesség, hogy Fats Domino még abban az évben csinált egy feldolgozást a számhoz.

Dominót 1986-ban, az elsők között iktatták be Rock and Roll Hall of Fame-be, de már nem ment el Clevelandbe, az ünnepségre, mivel utolsó évtizedeiben nem hagyta el New Orleanst.

Fats Domino kreol család gyerekeként, Antoine-ként született 1928-ban. Apja hegedűs volt, Domino pedig sógorától, az akkoriban ismert Harrison Verrett bendzsóstól tanult meg zongorázni már nagyon fiatalon. Becenevét még tinédzserként kapta egy zenekarvezetőtől, akinek együttesében akkoriban zongorázott. A fiatal Domino játéka két híres zongoristára emlékeztette a zenekarvezetőt: Fats Wallerra és Fats Pichonra. Így lett Antoine-ból (ő is) Fats. Az iskolát 14 évesen hagyta ott, hogy nappal gyárban dolgozhasson, esténként pedig a zenekarral járhassa a New Orleans-i bárokat. A '40-es évek közepén csatlakozott a trombitás Dave Bartholome bandájához, és már együtt írták Domino első slágerét, a The Fat Man-t.