Nézze meg a magyar fotós díjnyertes képét

Rekord látogatószámmal zárt október 23-án a World Press Photo budapesti állomása: csaknem 34 ezer ember látogatta meg a kiállítást a Néprajzi Múzeumban.

Az évente megrendezett World Press Photo pályázat a világ legjelentősebb sajtófotó versenye. Idén 126 ország 5034 fotóriporterének 80 408 pályázatra beküldött fotójából választotta ki a zsűri a legjobbakat. A díjazott fotókból rendezett tárlatot Magyarországon idén is a Néprajzi Múzeumban állították ki.

1955-ben alakult a World Press Photo, egy független non-profit szervezet. Célja az információ szabad áramlásának támogatása a sajtófotó és a dokumentarista fotográfia népszerűsítésén keresztül. A szervezet pályázata a világ legjelentősebb sajtófotó versenye: a fotóriporterek és a dokumentarista fotográfusok számára ez a legfontosabb nemzetközi megmérettetés.

A pályázat díjnyertes felvételei egy utazó kiállításon vesznek részt, a szeptemberi - októberi időszak állomása Budapest volt. Idén több mint 80 ezer képpel neveztek a World Press Photo versenyre, a zsűri 45 fotóst díjazott nyolc kategóriában.

A World Press Photo kiállításon bemutatott képek mind megjelentek már a világsajtóban, nagy részük mégis ismeretlen a látogatóknak, a digitális információáradat nem könnyíti meg a szemlélődést és a sajtóképek befogadását, ezért

a kinyomtatott képek és történetek évről évre tömegeket vonzanak.

A budapesti kiállításnak átlagban évente 20-25 ezer látogatója szokott lenni, idén csaknem 34 ezer ember nézte meg a kiállítást a Néprajzi Múzeumban. A World Press Photo idei

magyar díjazottja Máté Bence

természetfotós volt, aki a természetábrázolás kategóriában harmadik lett. Máté Bence Láthatatlanul című kísérőtárlatát is sokan megnézték és pozitív visszajelzések érkeztek róla. A Néprajzi Múzeum közleményében azt írta, Máté Bencének is köszönhető, hogy a World Press Photo felkavaró képei ellenére is idén sokkal többen gyermekükkel együtt nézték meg a kiállítást.

