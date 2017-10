Prágában imádták, Bécsben csak a császárnak tetszett

1787. október 29-én maga Mozart vezényelte a Don Giovanni-t a prágai Rendi Színházban, és talán ez volt élete legsikeresebb előadása. Mozart csupán 35 évet élt, mégis minden idők egyik legnagyobb és legtermékenyebb zenei lángelméje, a műveit összegző Köchel-jegyzék 626 alkotását tartja nyilván. Mozart már a Don Giovanni előtt is dolgozott együtt az olasz Lorenzo Da Pontéval, például 1786-ban szövegkönyvére írta a Figaro házassága című operát. Ez annyira sikeres volt, hogy a prágai olasz operatársulat igazgatója rendelt tőle egy új darabot. Témának - Da Ponte javaslatára - a nőcsábász Don Juan kalandjait választotta. Ez egy igencsak népszerű téma, a Mozart-Da Ponte páros előtt már többen feldolgozták a spanyol Tirso da Molinától a francia Moliére-ig. Az opera eredeti címét - A megbüntetett erkölcstelen, avagy Don Giovanni - az olasz Goldoni változatából kölcsönözték. Mozart Bécsben kezdte el komponálni, de Prágában fejezte be. Lázasan dolgoztak: azonnal írta a zenét a Da Ponte tolla alól kikerülő szövegre, sőt nemegyszer őt megelőzve lett kész a muzsikával. Az opera mégis késéssel készült el, ami Mozarttal gyakran előfordult. A csúszás kivételesen nem okozott problémát, mert a premiert Mária Terézia főhercegnő és Antal Kelemen szász herceg esküvője, és az egyik énekes betegsége miatt két héttel elhalasztották. A nyitány a bemutató előtti napon látszólag még nem volt kész,bár Mozart azt mondta: „Ne aggódjanak, megvan az!” - és a fejére mutatott. Végül éjszaka, négy óra alatt elkészült, állítólag a kottákat egyesével csúsztatta ki az ajtó alatt. A zenészeknek nem volt idejük próbálni, a kottát csak közvetlenül az előadás előtt kapták meg,

égis hiba nélkül játszottak. A háromórás opera ősbemutatójának otthont adó Rendi Színház az

egyetlen ma is működő színház, amelynek falai között Mozart is fellépett.

A kétfelvonásos Don Giovanni műfaja a játékos dráma, a komédia, a tragédia, a vígopera, és a tragikus opera keveredése. A történt a szoknyapecér Don Giovanniról szól, aki bűneiért tragikus vége lesz, és pokolra jut. A helyszín Sevilla a 17. század második felében.

A kerek évforduló alkalmából az eredeti helyszínen is műsorra tűzték

A Don Giovanni új bemutatójának ötletét Prágában Plácido Domingo vetette fel néhány éve, a mostani előadás alatt ő vezényelt. Az énekes a pénteki előadás előtt eltöltött néhány napot Prágában, megnézte a Don Giovanni eredeti partitúráját is, amiből egykor Mozart vezényelte az operát 1787-ben. A felbecsülhetetlen értékű kotta Mozart megjegyezéseit is tartalmazza, és a Prágai Konzervatórium tulajdonában van. Az előadást a cseh közszolgálati televízió is rögzítette, a felvétel rendezője Brian Large volt, aki már több operafelvételt is készített a New York-i Metropolitan Operában és Bécsben. A Cseh Televízió dokumentumfilmet is készít Plácido Domingo prágai kapcsolatairól, valamint a mostani Don Giovanni-projektről. A kerek évforduló alkalmából az október 27-i Don Giovanni előadást vasárnap is megismétlik az ősbemutató egykori helyszínén, Prágában.