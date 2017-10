A világ legnagyobb flippergépét is kipróbálhatja

Az Arcadia Játéktermi Nosztalgia Kiállításon körülbelül 250 játékgépet láthatnak testközelből, még az Addams Family flippergépéből is megnézhetnek egy példányt november 3. és 5. között a Dürer Rendezvényházban.

A Flippermúzeum másoik alkalommal is megszervezi az Arcadia Játéktermi Nosztalgia kiállítást november 3. és 5. között a Dürer Rendezvényházban. A tárlat interaktív, hiszen a legtöbb gépet ki is próbálhatják a látogatók. A flipper ma már a popkultúra része, híres filmekben is fontos szerepe volt. Több világhírű zenekar is készíttetett saját gépet, például a Rolling Stones, az AC/DC, a Metallica vagy például az Aerosmith is. Az Arcadia Játéktermi Nosztalgia Kiállításon körülbelül 250 gépet lehet megnézni, és ezek közül

100-at ki is lehet próbálni.

Lesznek hagyományos videókabinetek, flipperek és egyéb játékok, és olyan különlegességek is, mint az És megint dühbe jövünk című film Sound Stage nevű flippergépe, az Addams Family gépe, vagy a Hercules nevű, 200 kilós monstrum. (Egy átlagos gép egyébként körülbelül 100-130 kilós) A gépóriás egyik érdekessége, hogy billiárdgolyóval működik.

Az Arcadia Játéktermi Nosztalgia Kiállításon a tavalyi évhez hasonlóan idén is lesz

Star Wars-sarok, flipperverseny és egy halom régi konzolos videojáték.

Több mint 30 gépet lehet kipróbálni, lesznek régiek és újak is. Az Arcadián mutatkozik be Magyarországon Szűcs Krisztián (Heaven Street Seven, NAZA, Budapest Bár, The Twist énekese) és Bernard Hahn német zenész-producer közös projektje, a Voice of the Age. A Spencer Hill Magic Band pedig a Bud Spencer és Terence Hill legjobb filmjeinek dalait játssza majd. A jegyeket online is meg lehet venni. Így egy felnőtt jegy 3200 forintból jön ki.