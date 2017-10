Nemlétező gyógyszer, kamu reklám és egy halom utalás. Több mint valószínű, hogy Eminem megint sejtelmes kampánnyal promózza új albumát.

Eminem menedzsere, Paul Rosenberg az Instagrammon tett közzé egy fotót, amin egy CD-t tart a kezében. A borítón csak a szókimondó szövegek figyelmeztetést lehet értelmezni, a többi talán nem is fontos. Főleg azért, mert a lényeg valójában a háttérben, a szemközti ház falán van. A falon egy gyógyszer óriásplakátos reklámja van. A reklámon

több utalás is el van rejtve.

Look what arrived at the Shady offices today! @Yelawolf TRIAL BY FIRE comes out this Friday 10/27! Paul Rosenberg (@rosenberg)

Az első, amit a szemfüles rajongók egyből kiszúrtak, a Revival gyógyszer logójában lévő fordított E betű, ami jó ideje Eminem védjegye. A másik utalás a névválasztás. A revival újjászületést jelent magyarul, ami egész jól passzol Eminem korábbi albumcímeinek sorába. Utóbbi albumai Relapse ('visszaesés') és Recovery (gyógyulás) címmel jelentek meg.További érdekességeket rejt a Revival microsite-ja, ami már tényleg hemzseg az utalásoktól. Az oldal tetején mindjárt egy videó van, amiben egy barátnőjével túrázó férfi beszél a Revivalról. És mondandójában több, Eminem dalszövegére való utalás is van. Például a reklám zárósora az, hogy „I won't waste my one shot”, ami leginkább a Loose Yourself „you only get one shot, do not miss a chance to blow” sorára való válaszként értelmezhető.

Mivel ez a Revival gyógyszerként nem létezik, több mint valószínű, hogy valóban egy új album sejtelmes promójáról van szó. Már csak azért sem lehet ezen meglepődni, mert a 2009-es Relapse-et egy fiktív elvonókúráról szóló kamu oldallal reklámozta Eminem - írja az NME.