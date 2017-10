A színész-kisiparos, aki mindenkitől tanult valamit

Ha mások beszélnek róla, vagy éppen ő mesél saját magáról, akkor mindig elhangzik, hogy ő karakterszínész, akit a nagy szerepek elkerülnek. Saját szavaival: színész-kisiparos. Na de micsoda karakterszínész! Erős színpadi jelenléttel, pontos és precíz játékkal. És ha a 70. születésnapja alkalmából végigtekintünk a pályáján, akkor az is kiderül, hogy egyáltalán nem csak epizódszerepek magas színvonalú kivitelezéséből áll össze Szacsvay László életműve.

Soha nem akart semmi más lenni, mint színész, semmilyen más érdeklődése nem volt. Nem vették fel elsőre a Színművészeti Főiskolára, egy évet a Nemzeti Színház stúdiójában töltött. Friss diplomásként, 1971-ben szerződtette a Nemzeti Színház, majd mikor ennek társulatából kivált 1982-ben a Katona József Színház, akkor ide kapott meghívást, és a

mai napig itt van szerződésben.

Mára a társulat nagy öregje lett: a társulati tagok videóüzenetekben köszöntik őt a Katona honlapján.

Jelenleg is öt előadásban játszik anyaszínházában, most éppen tényleg nem főszerepeket. Viszont sokszor vendégeskedett más színházakban, ahová nyilván azért hívták, mert sajátos alkatára főszerepekhez volt szükség. Tényleg csak néhány példát kiragadva: Keszeg András volt a Szentendrei Teátrum Vízkereszt-jében, címszereplő az Új Színházban, Max Frisch Biedermann és a gyújtogatók című darabjában, Virág elvtárs A tanú-ban a Karinthy Színházban és nemrégiben az Orlai Produkció előadásában, A nagy négyes-ben újra együtt játszott Benedek Miklóssal, akihez négy évtizedes munkatársi és baráti kapcsolat fűzi.

A mozgás

Szacsvay László a mai napig kiváló kondícióban van, és külön említésre méltó színpadi mozgáskultúrája, ez is része az ízig-vérig bohóc lényének. Tizenéves korában versenyszerűen vívott a BVSC-ben, és az is megtörtént, hogy ellenfele egy debreceni fiú, bizonyos Cserhalmi György volt, aki legyőzte őt a páston. Teniszezni először Sinkó László vitte el, manapság leggyakoribb partnere a szintén 70 éves Lukács Sándor. 1991-ben volt egy különleges bemutatója a Katona József Színháznak. Sean O'Casey A kezdet vége című komédiáját hosszú évekig játszották, ebben Szacsvay László és Stohl András cirkuszi színvonalú produkciót nyújtottak:

zsonglőr- és akrobataszámokat tanultak be.

Aztán volt egy időszak, amikor Bozsik Yvette táncszínházi produkciókat készített a Katona József Színház színészeivel, elsősorban a fiatalabb társulati tagokra számított, de meglepetésre kiderült Szacsvay Lászlóról, hogy milyen kiválóan mozog, és hogy jól érti a modern tánc nyelvét.

A Nemzetiben, majd a Katonában

Szacsvay Lászlónak nem kellett sokat keresgélnie a színházi világban: két meghívás eldöntötte egész pályáját. Tizenegy évig játszott a Nemzeti Színházban, ahol legkiemelkedőbb alakítása Hlesztakov szerepe volt a világhírű orosz rendező, Tovsztonogov 1975-ös A revizor előadásában. Gogolnak ugyanebben a darabjában a Katona József Színházban 1987 és 1994 között 184-szer lépett színpadra mint Bobcsinszkij. Első szerepe a Katonában Próbakő, a bohóc volt Shakespeare Ahogy tetszikjében, és a színház honlapja szerint

az utóbbi 35 évben több mint hatvan szerepet játszott el.

A régi nagyok

Szacsvay László büszke rá, hogy dédnagybátyja, Szacsvay Imre (1854–1939) a Nemzeti Színház örökös tagja, Shakespeare tragédiáinak emlékezetes főszereplője volt. Szacsvay László igyekezett a régi nagy színészektől minél többet tanulni, és ezt a tudást továbbadni. Bár intézményes tanítást soha nem vállalt, mert saját magáról az a véleménye, hogy ösztönös színész,és nem tudja másoknak megmagyarázni, hogy mit miért csinál. Gobbi Hildától azt szokta idézni, hogy

a színházban mindent lehet, csak egyet nem: megsértődni.

Ehhez is tartja magát, és azt vallja: munkát vissza nem adunk. A Katonában nagyon óvatosan közölték vele, hogy Wedekind Lulujában egy néma szerepe lesz. Erre sem mondott nemet. Olyan színvonalon elevenítette meg az egy szót sem szóló figurát a színpadon, hogy több kritika is külön megdicsérte. Major Tamástól a „mikroalvás” módszerét tanulta el: tíz-tizenöt perces alvással felfrissíteni magát és újult erővel tovább dolgozni. Mensáros Lászlótól, Tolnay Kláritól látta, hogy

keresztrejtvényt fejtenek a forgatási szünetekben.

Ez tökéletesen leköti a figyelmét, míg a kollégákkal való trécselés teljesen kizökkentené a szerepből. Benedek Miklóssal sokat dolgoztak együtt és éppen olyan jól tudnak együtt hallgatni, mint ahogy együtt beszélgetni.

Benedek Miklóssal

Benedek Miklós apja révén a magyar kabaré világában nőtt fel, 1980-ban az az ötlete támadt, hogy készít egy jelenetekből, dalokból álló időutazást 1907-től (ekkor nyílt az első kabaré Pesten) 1945-ig. Benedek Miklós, Szacsvay László és Császár Angela tíz év alatt több mint 350-szer játszották a Budapest Orfeum című előadást. 1984-ben Verebes István rendező a Játékszínbe hívta meg az összeszokott párost, hogy eljátsszák az 1931-ben készült legendás film, a Hyppolit, a lakáj színpadi változatának főszerepeit.

Több mint kétszázszor ment az előadás.

A még negyven év alatti színészeknek némi festékkel őszülő tincseket kellett a hajába csinálni a hitelesebb megjelenés kedvéért. Mára már kellően őszek ahhoz, hogy esetleg újra elővegyék a legendás produkciót.

A hegedű

Szacsvay László hegedűn és zongorán is tud játszani. Ő mindig szerényen nyilatkozik erről a fajta tudásáról. Neki a zenélés arra kell, hogy megnyugtassa, egyfajta meditáció, ha magának játszik. Ennek ellenére számos előadásban is

felhasználta a lehetőséget, hogy hegedüljön.

1985-ben mutatta be a Katona József Színház Csehovtól a Három nővér-t, amely több mint háromszáz előadásból álló szériát ért meg. Ebben a produkcióban a vak koldus szerepét is hegedüléssel gazdagította Szacsvay László. Az előadást sokfelé játszották külföldön is, általában pozitív kritikákat kapott. Egy holland kritikusnak azonban semmi sem tetszett az előadásban, mindenbe belekötött, Szacsvayról pedig azt írta, hogy „elhozták nekünk Magyarország legrosszabb hegedűsét”.

A magyar vizsla

Sok színészről köztudomású, hogy állatbarát. Így aztán kutyák is részei a színháztörténetnek, elég csak Latinovits Zoltán pulijára, Bagóra gondolni. Szacsvay László magyar vizslái szintén híresek lettek, sokat szerepeltek a médiában. Szoros kapcsolat fűzte az elsőhöz, Somához. Még versfelvétel is készült vele, Somával az ölében mondta el Dsida Jenő Kóborló délután kedves kutyámmal című versét. Soma igazi barát volt, póráz nélkül lehetett sétáltatni. Megesett az is, hogy úgy jelentek meg a gazdájával egy tévés magazinműsorban, hogy mindkettejüknek ugyanolyan háromszögletű kendő volt a nyakára kötve. Mikor Soma elpusztult, Szacsvay László nem akart újabb kutyát. Aztán egy tévéműsorban azzal lepték meg, hogy kapott egy vizslakölyköt, ami Soma egyik leszármazottja. Mások döntötték el helyette, hogy újra magyar vizsla tulajdonosa legyen, most már Báró viseli a jellegzetes kendőt a nyakán.

Film, tévé, szinkron

Szacsvay László több mint negyven filmben szerepelt. Emlékezetes alakítást nyújtott mint Kiptár József tanító és párttitkár a Te rongyos élet című 1983-as filmben. Büszkén meséli, hogy mekkora pofonokat kapott Latinovits Zoltántól 1972-ben a Volt egyszer egy család forgatásán. Ötször vették fel a jelenetet, ezért

ötször kapott valóságos, tiszta erőből bevitt ütést.

Latinovits komolyan vette a színészi feladatot. Filmsorozatokban is feltűnt Szacsvay László a közelebbi múltban az Életképek állandó szereplője volt, 1984-ben a Szálka hal nélkül című sorozat főszerepében Bodrogi Gyula kétbalkezes fiát alakította. Szacsvay László szinkronos életműve is elég terjedelmes, mivel a fanyar humorhoz nagyon jó érzéke van, gyakran hívták ilyen stílusú filmekhez, mint például Stan és Pan különböző kalandjaihoz vagy az angol Folytassa-filmekhez, illetve a Monty Python csoport produkcióihoz. A Brian életé-ben ő szinkronizálta a címszerepet játszó Graham Chapmant. Így a magyar rajongók fülében mindig is

Szacsvay László jellegzetes hangján szólalnak meg a szállóigévé vált mondatok.

A Galaxis útikalauz stopposoknak-ban már írói bravúr volt Marvin, a depressziós robot megteremtése is, Szacsvay László pedig brillírozik a szerepben, nem hiába ő a legjobb szomorú bohóc alkatú magyar színész.

Díjak

A kollégák Szacsvayt a belőle áradó nyugalom és profizmusa miatt szeretik. A közönség számára pedig megunhatatlan, ahogy képernyőn és színpadon megjelenik melankolikus tekintetével, és fergeteges bohóckodásba kezd. Nem tud olyat csinálni, amire azt lehet mondani, hogy ez már „sok", tökéletes az arányérzéke. A közönség és a kollégák szeretete a legfontosabb, de a születésnapon illendő felsorolni a díjakat is. Jászai Mari-díj (1978), érdemes művész (2001), kiváló művész (2013), a Nemzet Színésze (2015). Ez utóbbi címet egy időben Magyarország tizenkét színésze viselheti, ha meghal valaki közülük, akkor a temetés után összeülnek tizenegyen és ők választják meg maguk közé az új tizenkettediket.