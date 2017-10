Megújult a Művészbejáró, a Nemzeti Színház online videomagazinja. Az idei évadban biztosan Farkas Dénes színész vezeti majd négy év után újraindított sorozatot.

A Nemzeti Színház utoljára 2013-ban jelentkezett Művészbejáró című műsorával, amely az alkotókkal készített interjúkon keresztül szolgál érdekességekkel a készülő előadásokról. A műsornak két része jelent meg, és az idei évadban Farkas Dénes, a társulat egyik színésze lesz a műsorvezető. Az első rész az Az ügynök halálá-val foglalkozik.

A pénteken kiadott második részben pedig a Bánk bán-ban részt vevők szólalnak meg, többek között a rendező, Vidnyánszky Attila is. A Nemzeti színház igazgatója arról is beszél, hogy minden

próbafolyamat elején van egyfajta szövetségre lépés

a produkcióban részt vevők között.

Vidnyánszky szerint a Bánk bán-féle szövetség, és így az eredménye is átlagon felül. Ahogy mondja: „az én saját munkásságomban is, és úgy gondolom, hogy a Nemzeti számára is nagyon fontos esemény volt ennek a Bánk bán-nak a megszületése".