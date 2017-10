Az énekesnő is indul az elnökválasztáson

Jekatyerina Gordon orosz újságíró és énekesnő is bejelentette indulási szándékát a jövő márciusi orosz elnökválasztáson. A 37 éves nő hétfőn az Instagramon is közzétett egy videót, amelyben a gyerekek és a gyerekeiket egyedül nevelő nők védelmezőjeként szerepel.

Jekatyerina Gordon orosz újságíró és énekesnő is bejelentkezett az orosz elnöki posztra. Többek között az Instagramra töltött fel egy videót, amelyben terveiről beszél, és arról, hogy indulni fog a 2018-as oroszországi elnökválasztáson. A videón azt mondja, „Jekatyerina Gordonnak hívnak, 37 éves vagyok, és úgy döntöttem, élek jogommal, hogy

bejelentsem jelöltkénti indulásomat

az Oroszországi Föderáció elnöki tisztségéért”.

Aztán arról is beszélt, hogy korábban soha nem szavazott eddig, de kiábrándult a kormányt támogató politikusokból és a Kreml liberális ellenzékéből is. Gordon arról is beszélt, hogy két gyereke van, tízéves újságírói tapasztalata és egy ügyvédi irodája, amely öt éve foglalkozik nők és gyerekek jogainak a védelmével. Egyébként pártfüggetlenként Gordonnak

300 ezer aláírásra van szüksége,

hogy regisztrálják jelöltként. A nőről azt is tudni kell, hogy az újságírás és az ügyvédi iroda üzemeltetése mellett ő BlondRock együttes énekese is. Ezeken kívül pedig jogvédőként, költőként is aktív.

Gordon mellett van még egy nő, Kszenyija Szobcsak televíziós személyiség, aki szintén indulni szeretne jövőre a választáson. Amúgy a hivatalban lévő elnök, Vlagyimir Putyin eddig még nem jelezte, hogy újra akarja-e választatni magát. Indulási szándékát eddig Vlagyimir Zsirinovszkij, a nacionalista, jobboldali Liberális Demokrata Párt elnöke, Grigorij Javlinszkij, a liberális Jabloko párt alapítója, Makszim Szurajkin, az Oroszország Kommunistái elnevezésű csoportosulás vezetője, illetve Andrej Bogdanov politológus jelezte, a Társadalmi Igazságosság Kommunista Pártja nevében.