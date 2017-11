Esterházys videókat is várnak az olvasóktól

Két napos Esterházy-fesztivál lesz a Teslában november 4-én és 5-én. A Szépírók Társasága pályázatot is hírdetett: az íróval kapcsolatos személyes gondolatokról, élményekről készíthetnek videót a rajongók.

A Szépírók Társasága két napos fesztivált szervez november első hétvégéjére, ahol kortárs alkotók és a műkedvelők egyaránt szóhoz juthatnak. Már egy éve meghalt a Kossuth-díjas magyar író, publicista Esterházy Péter, életműve azonban egy pillanatra sem merült a feledés homályába, sőt, nagyobb az érdeklődés iránta, mint valaha. Mivel Esterházy alkotásai nem csak a szépirodalomra voltak hatással, ezért a Szépírók Társaságának őszi fesztiválja is sokszínű lesz: zene, színház, képzőművészet, kerekasztal-beszélgetések és sok-sok irodalom várja a látogatókat. A Szépírók Társasága videókat is vár az érdeklődőktől. Olyan maximum 2 perces anyagokat, amelyekben az olvasók kommentálják kedvenc Esterházy-idézetüket, kedvenc könyvüket, vagy elmondják személyes élményeiket az íróról. A videókat a Facebookon és a YouTube-on is meg fogják osztani.