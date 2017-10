Az amerikai Forbes magazin idén is rangsorolta a már nem élő hírességeket az alapján, hogy mennyit keresnek. Michael Jackson nyolc éve halt meg és már öt éve vezeti a listát. Idén 75 millió dollárt (azaz 20 milliárd forintot) „keresett”.

Januárban lesz két éve, hogy David Bowie meghalt és máris felkerült a legtöbbet kereső elhunyt hírességek listájára, ugyan csak a 11. hely jutott neki. Az amerikai Forbes magazin idén is rangsorolta az elhunyt hírességeket az alapján, hogy mennyit keresnek.Az idei rangsor második helyén Andrew Palmer golflegenda van, aki tavaly szeptemberben halt meg. A nevét viselő arizonai limonádé és jeges tea eladásának köszönhetően 2017-ben 40 millió dolláros (10,7 milliárd forintos) bevételt generált. Ez még mindig semmi a popkirályához, Michael Jacksonhoz képest. Aki hiába

halott már nyolc éve, az elmúlt évben mégis 75 millió dollárt „keresett”.

Egy új válogatáslemezzel, a Cirque du Soleil Las Vegas-i műsorával, és az EMI zenei kiadóban való részesedésnek köszönhetően. Mindezeken kívül még a halloween is Jackson vagyonát gyarapítja: a Thriller és a Somebody's Watching Me című slágerei ebben az időszakban a leghallgatottabb dalok közé kerülnek. Idén az amerikai CBS csatornán egy hatvan perces animációs kisfilmet is bemutatnak Michael Jackson's Halloween címmel. A rendező, Mark Dippé azt mondta, hogy igyekeznek megváltoztatni Jackson státuszát a köztudatban. Azt akarják, hogy a popon kívül a halloween királya is legyen.

A Forbes szerint a harmadik helyet idén Charles Schulz, a Charlie Brown- és a Snoopy-képregények alkotója foglalta el 38 millió dollárral. Épphogy lecsúszott a dobogóról a rock and roll királya, Elvis Presley a 35 millió dolláros idei bevételével.

1. Michael Jackson énekes 75 millió dollár 2009 óta halott 2. Arnold Palmer golfozó 40 millió dollár 2016 óta halott 3. Charles Schulz rajzfilmkészítő 38 millió dollár 2000 óta halott 4. Elvis Presley zenész/színész 35 millió dollár 1977 óta halott 5. Bob Marley zenész 23 millió dollár 1981 óta halott 6. Tom Petty zenész 20 millió dollár 2017 óta halott 7. Prince zenész/színész 18 millió dollár 2016 óta halott 8. Dr. Seuss író 16 millió dollár 1991 óta halott 9. John Lennon zenész 12 millió dollár 1980 óta halott 10. Albert Einstein tudós 10 millió dollár 1955 óta halott 11. David Bowie zenész/színész 9,5 millió dollár 2016 óta halott 12. Elizabeth Taylor színész 8 millió dollár 2011 óta halott 13. Bettie Page modell 7,5 millió dollár 2008 óta halott

A Forbes egyébként hagyatékkezelőktől, a hagyatékkal foglalkozó ügyvédektől és szerzői jogi forrásoktól kapott adatokból állítja össze az éves listát.