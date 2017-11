Úgy néz ki, a sztárok nem nagyon bírtak magukkal, mert sokan már a hétvégén beöltöztek és buliztak az amúgy kedden esedékes halloween miatt. Az idei jelmezözön egyik negatív szereplője egyértelműen Kim Kardashian lett. Nézze meg, milyen ruhát választott magának!

Hiába október 31-én, azaz kedden tartják a halloweenbulikat – elsősorban – az angolszász országokban, mégis sokan már a hétvégén tököt faragtak, szórakoztak. Így tettek a sztárok is, akik a legtöbb esetben nem a hétfőtől péntekig dolgozó emberek ritmusa szerint élik életüket. Az Intsagrammot és a Twittert már elárasztották a korai halloweenbulikon készült fotók.

Rita Ora Batman egyik ellenfelének, a szexi Méregcsóknak öltözött egy bulin.

Kim Karadashian ezúttal ismerősével együtt öltözött Sonny és Chernek.

De van egy másik jelmeze is a hétvégéről: Aaliyah-nak öltözött, de sokan nekiugrottak. Nem igazán tetszett az internet népének, hogy éppen a fiatalon meghalt énekesnőt választotta. Szinte biztos, hogy elsősorban az Aaliyah iránti tisztelet vezérelte Kim Kardashiant, mikor kitalálta, hogy lekoppintja az énekesnő egyik leghíresebb klipjében viselt ruháját. De valóban nem a legszerencsésebb választás, főleg az a Twitter-videó, amin

telefonja kameráját végigvezeti hiányos öltözetén.

Na, itt valószínűleg már kevésbé munkált a tisztelet. Ennek ellenére volt, aki szimplán azt nehezményezte, hogy Kardashian Aaliyah-hoz hasonlítja magát. De volt olyan, akinek sikerült a rasszokat is belekevernie az ügybe: azt írta, „Él-e vagy sem, Aaliyah egy fekete nő, te pedig nem vagy az”.

Baby Girl Aaliyah

Az amerikai rapper, Kendrick Lamar megkockáztatta a fekete Jézus megtestesítését, ami persze néhány rajongójánál ki is verte a biztosítékot. Kardashianhoz hasonlóan ő is kapott hideget-meleget.

Kendrick Lamar as Jesus Christ.

Beyoncé és párja, Jay-Z idén is kitettek magukért. Ők Beyoncé Destiny's Childos kolléganőjénél, Kelly Rowlandnél buliztak október 30-án. Beyoncé Missy Elliot The Radio videoklipjéből koppintotta le Lil' Kimet, Jay-Z pedig merészet húzott, ugyanis szálkás testalkatához képest a brooklyni Notorious B.I.G-t utánozta le, aki még a '90-es évek végén öltek meg Tupachoz hasonlóan. Annak ellenére, hogy Kardashianhoz hasonlóan Jay-Z is egy halott zenész előtt tiszteleg a jelmezével,

őt mégsem támadta meg senki az interneten. És ennek egyszerű az oka: az ő öltözetének vajmi kevés köze volt a szexualitáshoz. (Balra, fent Beyoncé, alatta pedig Jay-Z.)

Az említett házigazda, Kelly Rowlandet pedig az egykori híres modell, Grace Jones egy régi reklámszerepe inspirálta.

Strangé.........BITCH!

Adele udvaribolondnak öltözött, ami némileg visszafogottabb a tavalyi óriásfejhez képest.

Happy Early Halloween & Happy Birthday Gorgeous ❤️