A U2 énekesének nevét is megtalálták a több mint 13 milliónyi fájl között, amik november 5-én szivárogtak ki Paradise Papers néven, és a Panama Papírok után a következő óriási offshore-botrányt jelenthetik. A dokumentumhalom elsősorban adóparadicsom országok cégnyilvántartási adataival van tele.

Paul Hewsont, azaz Bono nevét is megtalálták az első vizsgálatok alatt a Paradise Papers névre keresztelt dokumentumhalomban. A 13,4 millió számítógépes fájlt tartalmazó adathalom november 5-én került egy német laphoz. A dokumentumok nagy része

offshore befektetések irataiból áll,

és köztük van 19 adóparadicsomként számon tartott ország bőséges cégnyilvántartása is. És ezek között találták meg Bono születési nevét is. A botrány két társulás nevéhez köthető, a szingapúri Asiaciti Trust vagyonkezelő társasághoz és a bermudai Appleby ügyvédi irodához. Tőlük kerültek ki az adatok.

A Guardian maró gúnnyal írja, hogy Bono Litvániában „megtalálta, amit keresett”. Ezzel egyértelműen a U2 egyik leghíresebb számára utaltak, aminek címe: I Still Haven't Found What I'm Looking For, azaz 'még mindig nem találtam meg, amit keresek'. Bono ugyanis

befektetőként jelenik meg egy litvániai bevásárlóközpont 2007-es adásvételénél.

Bono annak a Nude Estates nevű máltai cégnek volt a befektetője, amelyik 5,1 millió fontért (mai árfolyamon körülbelül 1,7 millárd forintért) megvette az Aušra bevásárló központot. A plázát aztán 2012-ben eladták a Nude Estates 1 nevű cégnek, ami már Guernsey-n volt bejegyezve. Málta és a második legnagyobb Csatorna-sziget között az az egyik – jelen tranzakció esetében nagyon is fontos – különbség, hogy míg Máltán

a külföldiek által bejegyzett cégeknek 5 százalékos nyereségadót kell fizetniük, addig Guernsey-n semennyit.

Bono szóvivője azt mondta a Guardiannek, hogy az énekes „csak egy passzív, kisebbségi befektető volt a Máltán jogszerűen bejegyzett Nude Estate nevű cégnél annak 2015-ös felszámolásáig.” A szóvivő azt is elmondta, hogy Bonónak pontosan ugyanilyen érdekeltségei voltak a Guernsey-n bejegyzett cégnél, amelyik ugye később megvette a bevásárlóközpontot.