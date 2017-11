Szűcs Nelli: Én az egyenes embereket szeretem

Szűcs Nelli Törőcsik Mari dalát énekelte a Nemzeti Színház évadnyitó nyílt napján. Így szerette volna kifejezni tiszteletét a Nemzet Színésze előtt, aki mostanában sokat betegeskedik. A nemzetiszinhaz.hu oldalon olvasható a Nemzeti Magazinban vele készült interjú, amiben az új bemutató előtt – a Figaro házassága avagy egy őrült nap – a Beaumarchais által is felvetett témákról beszélt.

Színész vagyok, engem ismerjenek meg a színházban. Ne a magánéletem miatt legyek érdekes!

– mondta Szűcs Nelli arra a kérdésre, hogyan áll a bulvárhoz.

Mikor a Beaumarchais-darabban is működő pletykákról kérdezték, Szűcs Nelli azt mondta:

Én az egyenes embereket szeretem. Azokkal igyekszem körülvenni magam, akikkel jó együtt lenni, mert tudunk beszélgetni, figyelünk egymásra, adunk egymás véleményére, elgondolkodunk azon, amit a másik mond

Szűcs Nelli azt is mondta, az előadás érdekében a próbákon mindig elmondja, amit gondol, és neki néha az is dilemmát okoz, hogy egy premier után szabad-e gratulálnia, ha szerinte rossz az előadás, mert így hazudna és becsapná a kollégáit.

A mostani Figaro-bemutató előtti vígjátékokról beszélve Szűcs Nelli azt mondta, kapott néhány remek lehetőséget ebben a műfajban is: „Megvolt például a két Csokonai-mű: a Dorottya és a Karnyóné; az egyfelvonásos Csehov-komédia: A medve; a népszerű francia szerző, Feydeau vígjátéka, a Bolha a fülbe...

Szeretem a vígjátékokat, a már-már abszurdba hajló komikus helyzeteket, pedig nem is olyan könnyű műfaj ez.

Az életben sincsenek tiszta műfajok!" – mondta.

Szűcs Nelli egyik gyerekkori álma volt, hogy énekesnő legyen, annak idején zeneiskolába is beíratták a szülei. „Már a második órára sem mentem el, mert lusta voltam. Ezt nagyon sajnálom. A színművészeti egyetemen volt zenei képzés, zongorázni is tanultam, és még most sem mondtam le teljesen a zenetanulásról. Irigylem azokat, akik valamilyen hangszeren jól játszanak, mert pontosabban ki tudják fejezni az érzelmeiket" – mondta.

Arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy sajnálja-e, hogy kimaradtak a zenés darabok, a színésznő azt mondta, nem maradtak ki teljesen, de lehetett volna több is.

„Debrecenben meg volt a West Side Story, a Fedák Sári-előadásokon is énekelhetek, és most a Nemzeti Színház nyílt napján is énekeltem.

Törőcsik Mari tiszteletére választottam két dalt.

Az egyik volt az Ez csak színjáték..., ezt neki írta Maár Gyula és Selmeczi György, a másik pedig egy Karády-dal volt, a Fogadj el engem...Mindkettő szerepel a Micsoda útjaim című lemezen. A program összeállítása előtt Zsolttal felhívtuk a mostanában gyengélkedő Törőcsik Marit, hogy tudjon róla, mire készülök, és azonnal elkezdte énekelni: "Ez csak színjáték, Itt senki se sír igazán..." Nagyon jó volt hallani a hangját, azt éreztem, jobban van, és sikerült kicsit felvidítanunk" - mondta.

A színésznő az ukrán nyelvtörvényről is beszélt, azt mondta, őket ez különösen fájdalmasan érinti. „Ráadásul éppen azon a napon, amikor Porosenko aláírta a nyelvtörvényt, a nagyszőlősi kórházban átadták a magyar állam támogatásával felújított gyermekrészleget.

Ezért hálát érdemelne a magyar kormány,

és ne feledjük, nemcsak a magyarok számára fontos ez a beruházás. Soha ennyi segítség nem érkezett Magyarországról Kárpátaljára, mint most" – mondta.

Az újságíró kérdésére válaszolva Szűcs Nelli azt mondta, ha egy rendező vagy maga a szerep egészen másféle értékeket képvisel, akkor nem vállalja a felkérést.

Szerencsére itt a Nemzetiben ilyen probléma nincs, hiszen a főigazgató, Vidnyánszky Attila volt a mi első mesterünk, vele alapítottuk a beregszászi színházat, vele jöttünk először Debrecenbe, aztán ide, a Nemzetibe. Elfogadtuk az ő értékválasztását, és mi is hasonlóan gondolkodunk a színházról

- mondta.

Szűcs Nelli az interjúban azt is elmondta, hogy Budapest a legkedvesebb városa, valamint, hogy a rajongói levelekre, és a közösségi oldalára érkezett üzenetekre is igyekszik válaszolni, de nagyon örül, ha kézzel írt üzeneteket, vagy gyönyörű virágokat kap.