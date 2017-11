Három ország, négy koncert: Svájc, Németország és Ausztria. Bécsben ért véget a Tankcsapda külföldi turnéja, a Chelsea nevű kis klubban minden jegy elkelt.

A Tankcsapda iránt a külföldön élő magyarok is érdeklődnek, Lukácsék pedig már majdnem 30 éve mindig megadják a rajongóknak, amit akarnak: ősszel bejárták a világot, New Yorktól Hamburgon át egészen Londonig rengeteg helyen felléptek. November első néhány napján három országban négy bulit csaptak, az utolsóra, Bécsbe elkísértük őket. A Chelsea nevű kis osztrák klub megtelt magyarokkal. Az összes jegy elkelt, Lukácsék szinte karnyújtásnyira voltak a közönségtől. A klubnak igazi romkocsma hangulata van: el is felejtettük, hogy nem otthon vagyunk. Bár a cigifüst és a 4 eurós sör hamar eszünkbe juttatta, hogy a sógoréknál járunk.

A Tankcsapda olyan koncertet adott a bécsi magyaroknak, amire egyáltalán nem számítottunk: az Itt vannak a tankok című számot másdiknak, a Mennyország tourist–ot pedig harmadiknak játszották, sőt, még olyan

régi slágerek is felcsendültek, amiket koncerteken ritkán hallhatunk. Például tombolhattunk az Akapulkó–ra, az Aki nem vak–ra, a Magányos repülő–re, és a Baj van–ra is.

Látszik, hogy a határon túli magyaroknak is szüksége van a hazai ízekre,

a Csapda a külföldi klubokban is telházas bulikat tart. A Chelsea klubban a magyarok együtt énekelték, hogy „ez egy ócska kocsma, egy mocskos lokál” és a rockkoncertek legfontosabb hozzávalója, a pogó sem maradt el a keményebb számok alatt. Lukácsék nem kérették magukat sokáig, ráadást is adtak a bécsi magyaroknak.

A Tankcsapda a külföldi turné után most visszatér Magyarországra, de út közben tesznek kitérőket Románia és Szlovákia magyarlakta települései felé is. Miután körbejárták a vidéki nagyvárosokat, az év utolsó napján a fővárosban koncerteznek majd.