Utolsó turnéjára indul Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne valószínűleg utolsó világkörüli turnéjára indul 2018-ban. A Black Sabbath egykori énekese azért nem vonul vissza teljesen, lehet számítani ilyen-olyan fellépésekre a turné után is.

Ozzy hivatalos oldalán kedden jelentette be utolsó világkörüli turnéját, amely jövő májusban indul Mexikóban, és 2020-ban ér véget. De a turné végével

nem zárul le Ozzy Osbourne pályafutása. Erről azt mondta Ozzy, hogy „sokan kérdezik, mikor vonulok vissza. Ez lesz az utolsó világturném, de azt nem mondhatom, hogy nem lépek fel néha itt–ott”.

A Black Sabbath énekeseként Ozzy nemrég, 9 hónapja már elköszönt a rajongóktól. Februárban Birminghamben volt a heavy metal-banda utolsó koncertje. Ezután Osbourne kizárólat szólókarrierjével foglalkozott.

Az utolsó világkörüli útjának még nem minden állomása ismert. Például az észak-amerikai helyszíneket csak jövőre jelentik be. De azt már biztosan tudni, hogy a turné májusban indul Mexikóban, és Ozzy fellép majd Chilében, Argentínában és Brazíliában is, majd június elején átrepül Oroszországba két koncertre. Ezután egy hónapon át európai színpadokon fog zenélni, június 13-án Prágában, 26-án Krakkóban. Néhány helyszínre már most elkeltek a jegyek.