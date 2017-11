Csak egy vízfestékes gyerekmű, mégis több milliót ért

Egy árverésen kelt el Britney Spears vízfestékkel készített festménye. A popdíva nem új hobbit talált, a képét jótékony céllal kélszítette, és a vásárló is tökéletesen tisztában volt azzal, hova megy a pénze. Nem ez az első alkalom, hogy Britney botrányok helyett inkább segíti a rászorulókat.

Tízezer dollárt, azaz nagyjából 2,7 millió forintot ért valakinek Britney Spears vízfestékkel készített festménye. Bár valószínűleg ilyet egy általános iskolás is tud festeni egy egyszerű rajzórán,

nem hiába ért annyit a kép.

Britney alkotásán öt virág van, négy nagyob és egy kicsi. A virágok rózsaszínes, lilás, kékes színekben pompáznak a festményen, amely most már Robin Leach tulajdona - írja a Rolling Stone. Ő volt az egykori Lifestyles of the Rich and Famous című sorozat műsorvezetője. Leach vezette az árverést, és végül ő is vette meg a képet. A tízezer dolláros vételár pedig a múlt hónapban történt

Las Vegas-i lövöldözés sérültjei és az áldozatok hozzátartozói kapják.

Britney a festmény készüléséről korábban már Instagram-oldalán is megosztott egy kis werkfilmet, amit már 4,6 millióan indítottak el. Mondjuk, a jótékonyság egy ilyen harsány dekoltázzsal sokaknak juttathatja eszébe Kim Kardashian legutóbbi, botrányt kavart húzását.

Egyébként nem ez az első alkalom, hogy Britney Spears botrányok helyett jótékonykodik: korábban a koncertjének jegybevételéből adományozott 1 millió dollárt, amivel a nevadai rákos gyerekek alapítványát segítette.