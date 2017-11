K.T. Zelenay-t érte már halálos fenyegetés is regényei miatt, de ez sem állította meg, a hatodik kötete, az Elveszett tekercsek nyomában újra igaz történeten alapul.

Megjeletn K. T. Zelenay hatodik kötete, az Elveszett tekercsek nyomában. A 2038-trilógia szerzője megint több idősíkon át vezeti az olvasót egészen a jelen korig. A könyvben ezúttal is egy érdekes titok lepleződik le, aminek köze lehet a jelen legnagyobb történelmi kihívásaihoz is. Az új regényben is Jézus titkos vérvonalának nyomába ered K. T. Zelenay. A Gerbert-kódex az utolsó templomos, Hungaricus révén válik magyar örökséggé.

Eltitkolt fia, XII. Gergely pápa a tudást Luxemburgi Zsigmondra hagyományozza. A Sárkány Lovagrend 600 éven át, napjainkig óvja az Elveszett tekercsek titkát. Ahogy őrzi Rennes-le-Château egykori kincseit a Balaton-felvidéken.

Ebben a könyvben ezer éven át tartó kalandozás várja az olvasókat. Állítólag megérthetjük általa a Monarchia végnapjait, Rudolf trónörökös máig titokzatos halálát. Aki talán maga is a szabadkőművesség, a Sion rend bűvkörébe került. De még idejében eszmélve, nem másra törekedett, mint Victor Hugo nagy álmát valóra váltani, a német-római császári cím örököseként

az Európai Egyesült Államok első vezetőjeként egy világkormányt alkotni.

Ebben segítette őt Sanuiere abbé, Szalvátor főherceg és Saint-Germain, akinek „halhatatlansági” mítoszáról is lehull a lepel az Elveszett tekercsek nyomában-ban.

A szerző szerint napjainkban is valami hasonló cél vezérelheti a háttérhatalmakat akik talán ugyanúgy, mint Rudolf gyilkosai, rádöbbentek, csakis a Szent Grál segítheti őket a világhatalomra. A Mindentudás földi helytartója, az egész emberiségre ható szent erő, ami a Szent Koronában, a Szent Lepelben és társaiban lakozik. Amihez a napjainkban terjedő urbanizációs vírus, és a migránsválság is csupán egy eszköz lehet szerinte.

