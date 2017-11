Eddigi legnagyobb koncertjére készül a Kelemen Kabátban

November 11-én, szombaton a Kelemen Kabátban pályafutása eddigi legnagyobb koncertje lesz. Sztárvendégek, dalpremierek és komoly látványtechnika is lesz.

A Kelemen Kabátban zenekar pályafutása legnagyobb koncertjére készül az Akvárium klub Nagyhalljában november 11-én, szombaton. Nem rég kiderült az is, kik lesznek a vendégfellépők a bulin. Ott lesz Dér Heni Dallos Bogi és Eckü is. A tervek szerint a koncertet Dallos Bogi nyitja meg, aki három évvel ezelőtt jelent meg a magyar könnyűzenei világban, mikor a We All című dalával bekerült A Dal döntőjébe. Eckü a Hősökből érkezik, Dér Heninek pedig már közös múltja is van a Kelemen KabátbannalTavasszal jött ki közös daluk, a Félreismertem.

Meglepetésvendégek is lesznek, és ott lesz a csapat dalszerző-producere, JumoDaddy szintén feltűnik majd a színpadon. A Kelemen Kabátban eddig tőlük még nem látott látványvilággal is készül, valamint a jövő év elejére tervezett legújabb nagylemezük néhány olyan dalát is eljátsszák majd, amiket az Akváriumban hallhatnak először a rajongók.

Többek között az új lemezről is beszélgettünk Horváth Boldival a nyár végén. A teljes interjút itt olvashatja: