Így érdemes Kodályra hiphopot táncolni

A Kodály-év keretében meghirdetett vetélkedő , a Kodány nyomában harmadik fordulója november 14-én indul, az online játék táncos részében Kodály Zoltán Galántai táncok című művére, vagy a Marosszéki táncok-ra kell koreográfiát készíteni. A versenyzők bátran használhatnak hip-hopból, vagy bármilyen modern táncból kölcsönzött mozdulatokat is.

A Kodály-év keretében meghirdetett, Kodály nyomában nevű online zenei vetélkedő harmadik fordulója november 14-én indul. Az előző forduló az éneké volt, most pedig a táncé lesz a főszerep. Ebben a fordulóban Kodály Galántai táncok vagy Marosszéki táncok műveinek kiválasztott részletére kell maximum 3 perces koreográfiát készíteni. Egy jó koreográfia önmagában még nem elegendő: a produkciót

videóra kell rögzíteni.

A koreográfiához pedig bátran lehet használni korunk népszerű táncstílusait is. Például az Urban Dance Hungary hip-hop csapata a Kézér Luminous Ballée közreműködésével a Galántai táncok egy részletére elkészítette saját változatát. Koreográfiájukban a hip-hop mellett megjelenik a modern a modern tánc, a Locking és a Vogue stílus is.

Kodály és a crossover stílus nem is állnak annyira távol egymástól, mint ahogy elsőre gondolnánk. Ő maga is szeretett kísérletezni: a galántai cigányzenészek vérbő verbunkos muzsikáját, vagy az általa gyűjtött erdélyi népdalokat szimfonikus művé dolgozta át a Galántai táncok-ban és a Marosszéki táncok-ban. Feldolgozásaival ugyanúgy átjárót teremtett a különböző műfajok között, mint a manapság divatos crossover kísérletek, melyek komolyzenei alkotások vagy népdalok újrafeldolgozására vállalkoznak.

Nevezni úgy lehet, hogy az elkészült videót feltöltik a YouTube-ra, majd a linket bemásolják a honlapra. A forduló nevezési időszaka november 14-től november 28-áig tart. (Aznap éjfélig lehet még küldeni anyagokat.) Az elkészült videókból az zsűri kiválasztja a 18 legjobbat, amelyekre december 1-től a közönség is szavazhat rájuk. A fordulóla egyéni alkotók és maximum 5 fős csapatok jelentkezhetnek. Van életkori megkötés: a csapatokban maximum ketten lehetnek 18 év felettiek.

A nyertesek egy kecskeméti

wellness hotelben tölthetnek el egy hétvégét,

és különböző programokon is részt vehetnek. A harmadik forduló a képzőművészet iránti érdeklődőknek is tartogat egy kihívást. Ők bármilyen technikát választhatnak, hogy elkészítsenek egy illusztrációt Kodály egyik gyermekkari művéhez. A gyermekkari művek listája és a nevezés feltételeit a játék weboldalán találják. A korábbi fordulók feladatait továbbra is el lehet készíteni, ugyanis mindkét forduló nevezési határidejét meghosszabbították a szervezők a játék végéig. Így aki tehetséget vagy kedvet érez a dalszövegíráshoz, a zeneszerzéshez, vagy szeret rejtvényt fejteni, még nem maradt le a játékról.