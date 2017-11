Nézze meg, tud-e rekordot dönteni Taylor Swift

Három év hallgatás és az utólsó hónapok promóval terhelt időszaka után megjelent Taylor Swift legújabb, hatodik albuma, a Reputation.

Taylor Swift 15 számos Reputation című albuma a hivatalos pénteki megjelenés előtt nem sokkal, (helyi idő szerint) pár perccel éjfél előtt jött ki. A hírek beszámoltak némi belassulásról is, mert több százezer felhasználót kellett egyszerre kiszolgálnia az iTunesnak. Swift legutóbbi albuma 3 évvel ezelőtt jelent meg, és csak az utolsó hónapokban

tört meg a csend,

amikor a közösségi médiás nagytakarítás után Swifték beindították a promót, és egészen november 10-éig meg is jelent 4 dal az albumról. A böjt nem volt hiába, és a megágyazás is ügyes volt, legalábbis ezt igazolja, hogy az első single, a Look What You Made Me Do óriásit robbant, és le is verte a Billboard Hot 100-as listájának csúcsáról az így csak majdnem csúcsod döntő Despacitó-t.

A Reputation-t állítólag 400 ezren rendelték meg előre, és Swift kiadója, a Big Machine Records becslése szerint a lemezből

2 milliót fognak eladni csak az első héten,

tehát jövő péntekig. Könnyen lehet, hogy bejön a tipp, és ez azt is jelentené, hogy a Reputation lenne a 2017-ben legjobb első hetet produkáló album. Tehát maga mögött hagyná Kendrick Lamar Damn-jét és Ed Sheeran Divide-ját is. Ha sikerül neki, ha nem, attól azért nem kell félni, hogy csak kullognának a letöltések. Swift mindhárom legutóbbi albuma 1 millió letöltés fölé jutott az első héten - írja a Billboard. A Reputation-ön egybéként van egy meglepetéselőadó is. A második számot, az End Game-et Swift Ed Sheerannel énekli.