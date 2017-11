Bakeliten a Depeche Mode és a Queen

A poptörténelem két kiemelten fontos lemeze kerül terítékre a Lemezjátszó programsorozatban novemberben. A B32 Galéria és Kultúrtérben 15-én a Queen Queen, 21-én pedig a Depeche Mode Songs of Faith and Devotion albumát lehet meghallgatni. Előbbiről Németh Jucival, utóbbiról Milkovich Mátyással beszélget Horváth Gergely.

A Lemezjátszó programsorozat még tavasszal indult Prieger Zsolttal, később vendége volt a rendezvénynek Harcsa Veronika, Vitáris Iván, Likó Marcell, Petruska és Szekeres András is.

A cél az, hogya könnyűzene meghatározó formátuma, az album méginkább visszanyerje népszerűségét.

Ugyanakkor az is fontos, hogy a lemezek kulturális értékét szórakoztató formában, egy nyilvános beszélgetés keretében, a szakma elismert képviselőivel mutassák meg. Ezért igyekeztek a rock 'n' roll történelem legnagyobbjaitól a legfontosabb lemezeket kiválogatni. A programsorozat nívóját Horváth Gergely, a Petőfi Rádió hajdani vezetője, a Jézus és a rock and roll c. könyv szerzője biztosítja, aki a hazai könnyűzenei élet sztárjaival az adott lemez koncepciójáról, háttértörténetéről beszélget.

A novemberi esteken igazi nagyágyúk kerülnek terítékre. 15-én Németh Juci szakért Queen Queen c. anyagáról, 21-én pedig Milkovich Mátyás mondja el gondolatait a Depeche Mode Songs of Faith and Devotion korongjáról.

A B32 Galéria és Kultúrtér valamint a Fülesbagoly blog által szervezett programsorozaton nagy hangsúlyt fektetnek a hangzásra is, a hangfalak és a lemezjátszó is a csúcstechnikát képviseli.