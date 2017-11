Ed Sheerant és Taylor Swiftet is megelőzte a kanadai énekes

Shawn Mendes kanadai popénekes nyerte a legtöbb díjat az MTV Europe Music Award díjátadón vasárnap este Londonban, ahol Eminem és a U2 is kapott idén díjat.

Vasárnap este volt az MTV Europe Music Award díjátadója, ami 21 év után tért vissza ismét Londonba. A Wembley Arénában megrendezett gála házigazdája Rita Ora volt, aki fürdőköpenyben és törülközőturbánban tűnt fel a színpadon.

Az est nagy nyertese Shawn Mendes kanadai popzenész volt, akit öt kategóriában jelöltek, ebből pedig hármat meg is nyert. Talán meglepő lehet, hogy Taylor Swift kapta a legtöbb jelölést, hatot, mégsem tudott hazavinni egy díjat sem. Shawn Mendez többek között előle happolta el a legjobb előadónak járó díjat. A jelöltek között Swiften kívül ott volt még Ed Sheeran Miley Cyrus, Kendrick Lamar és Ariana Grande is. A legjobb dalért járó díjat is Shawn Mendes kapta (There's Nothing Holdin' Me Back), és ebben a kategóriában Ed Sheeran Shape of You-ját és Luis Fonsi Despacitó-ját is maga mögött hagyta. Ezen kívül a legjobb rajongókért járó díjat is bezsebelte.

Eminem, akit a legjobb hiphop díjjal jutalmaztak, a Walk on the Water című számát adta elő. Korábban úgy volt, hogy az új lemeze is vasárnap, a díjátadó napján jelenik meg. A legjobb hiphop dalért járó dal talán azért tűnhet furcsának, mert Eminem vagy három éve nem jelentetett meg új lemezt.

A brit zenészek közül Ed Sheeran a legjobb élő előadás díját kapta, a U2 a globális ikonnak nevezett életműdíjat kapta meg. A további díjazottak között szerepelt Dua Lipa, Camila Cabello, David Guetta és a legjobb videóért Kendrick Lamar. A legjobb rock kategóriát a Coldplay nyerte, a legjobb alternatív mezőny díjazottja pedig a Thirty Seconds To Mars lett.

Az Wembley-ben

sok filmsztár is megjelent,

például Natalie Dormer a Trónok harcá-ból vagy Jared Leto Oscar-díjas színész, aki a Thirty Seconds To Mars bandában játszik. A műsort vezető Rita Ora az először átadott zene hatalma-díjat kapta, amellyel olyan zenészeket jutalmaztak, akik részt vettek a londoni Grenfell toronyház katasztrófájának áldozataiért rendezett jótékonysági koncerten.

A jelöltek és a nyertesek:

LEGJOBB DAL

Clean Bandit - Rockabye ft. Sean Paul & Anne-Marie

DJ Khaled - Wild Thoughts ft. Rihanna, Bryson Tiller

Ed Sheeran – Shape of You

Luis Fonsi & Daddy Yankee - Despacito (Remix) ft. Justin Bieber

Shawn Mendes - There's Nothing Holdin' Me Back

LEGJOBB ELŐADÓ

Ariana Grande

Ed Sheeran

Kendrick Lamar

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift



LEGJOBB MEGJELENÉS

Dua Lipa

Harry Styles

Rita Ora

Taylor Swift

Zayn

LEGJOBB ÚJ ELŐADÓ

Dua Lipa

Julia Michaels

Khalid

Kyle

Rag'n'Bone Man

LEGJOBB POP ELŐADÓ

Camila Cabello

Demi Lovato

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

LEGJOBB VIDEÓ

Foo Fighters - Run

Katy Perry - Bon Appetit ft. Migos

Kendrick Lamar - Humble

Kyle – iSpy ft. Lil Yachty

Taylor Swift - Look What You Made Me Do

LEGJOBB ÉLŐ ELŐADŐ

Bruno Mars

Coldplay

Ed Sheeran

Eminem

U2

LEGJOBB ELEKTRONIKUS ELŐADÓ

Calvin Harris

David Guetta

Major Lazer

Martin Garrix

The Chainsmokers

LEGJOBB ROCK ELŐADÓ

Coldplay

Foo Fighters

Royal Blood

The Killers

U2

LEGJOBB HIPHOP ELŐADÓ

Drake

Eminem

Future

Kendrick Lamar

Post Malone

LEGJOBB ALTERNATÍV ELŐADÓ

Imagine Dragons

Lana Del Rey

Lorde

The xx

Thirty Seconds To Mars

LEGJOBB RAJONGÓTÁBOR

Ariana Grande

Justin Bieber

Katy Perry

Shawn Mendes

Taylor Swift



LEGJOBB PUSH ELŐADÓ

BEST PUSH

Hailee Steinfeld

Jon Bellion

Julia Michaels

Kacy Hill

Khalid

Kyle

Noah Cyrus

Petite Meller

Rag'n'Bone Man

SZA

The Head And The Heart