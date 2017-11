Visszatérhet minden idők legsikeresebb lányegyüttese

Nem ez az első alkalom 2000 óta, hogy a visszatérésen gondolkoznak, de most úgy néz ki, hogy mind az öten benne lennének az újrakezdésben. A Spice Girls a kilencvenes évek egyik legnépszerűbb bandája volt, 1996-ban adta ki a Wannabe című kislemezét.

Eddig Victoria Beckham akadályozta meg a Spice Girls újra összeállását, viszont most a The Sun nevű angol bulvárlap azt írja, hogy az összes tag közös erővel vág bele a munkába. A 2000-es nagy leállásuk óta nem ez az első alkalom, hogy az énekesnők a visszatérésen gondolkoznak, 2007-ben már összeálltak a Return Of a Spice Girls turnéra, amire38 másodperc alatt keltek el a jegyek.

Az öttagú lányegyüttes a kilencvenes évek egyik legnépszerűbb bandája volt, a berobbanó slágerük, a Wannabe 1996-ban jelent meg. Később, a dal húsz éves évfordulóján is újra együtt énekeltek, de Melanie Chisholm és Victoria Beckham nélkül. A rajongók legnagyobb örömére pedig2018-ra nemcsak egy új lemezzel, hanem TV-műsorral is készülnek. A projektről már nyár óta tárgyalnak a lányok, az újrakezdést most Melanie Chisholm kezdeményezte.

A Spice Girls öt énekese Simon Fuller menedzserrel kezdett el közösen dolgozni, aki azt mondta, nehéz volt összehozni a találkozókat, mivel a lányok nagyon elfoglaltak. Kezdetben nehezen nyíltak meg egymásnak újra, de Melanie Brown válása, és Geri Halliwell fiának születése összekovácsolta a csapatot.