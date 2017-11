Ha nagy erőket adsz át egyszerű zenével, nyert ügyed van

Már több mint tízszer játszottak Magyarországon ilyen-olyan fesztiválokon, jó pár város színpadán. Különböző tagcserékkel már 1992 óta működik a világ leghíresebb tuvai együttese, a Huun Huur tu. A négytagú formáció folyamatosan járja a világot, és nem csinálnak mást, mint eljátsszák a tuva hagyományaikból, kisebb-nagyobb hozzányúlásokkal készült zenéjüket, és mindenhol szeretik őket. Ahogy az együttes vezetője, Bapa Sayan mondja, eljutnak a szívekhez, és ha minden jól megy, a hallgatóság jobban érzi magát a zenéjüktől. A Huun Huur Tu kedd este lép fel a Héttorony fesztivál keretében, Makón. Sayannal telefonon beszéltünk 10 perccel azután, hogy megérkeztek a szegedi szállodájukba. Interjú.

A szervezőkkel megbeszéltek szerint, a Huun Huur Tu szállodába lépésekor hívott a recepciós, aki egyből oda is adta a kissé fáradt, de nagyon készséges és kedves Bapa Sayannak a kagylót. Megbeszéltük, hogy lecuccolnak a szobában, és 10 perc múlva lejön újra, hogy tudjunk egy kicsit beszélni. Mikor visszahívtam, már a nevemen szólított...

Hogy van, milyen volt az út?

Megvagyok, kicsit fáradtan.

Honnan is utaztak?

Passauban játszottunk legutóbb, onnan jöttünk.

És a keddi, makói koncert után mi lesz a következő állomás?

Nem tudom. [nevet] A holnap az holnap, a holnapután meg holnapután, azzal már nem mindig tud foglalkozni az ember. Egyébként azt hiszem, Berlin lesz.

Bejárták már az egész világot az elmúlt 25 évben. Milyen nagy változások voltak a Huun Huur Tuban a kezdetek óta? Persze eltekintve a tagcseréktől...

Leginkább annyi változott, hogy egyre mélyebbre ástuk magunkat a tradíciókban. Így folyamatosan az egyre tisztább zenei játék felé tartunk. A koncentráció, az improvizáció és a folyamatos újítás, amin mi dolgozunk. Aztán az elmélyülés a játékon túl a hangszerkészítésben is ott van. Egyre jobbakat próbálunk készíteni, azokon pedig igyekszünk egyre jobban játszani.

Ezek szerint ezek a hangszerek nem valami öreg tuva mestertől valók, hanem önök készítik?

Igen, a nagy részüket. Készítjük és menet közben javítgatjuk őket. Nem azért, mert megsérülnek, vagy elromlanak, hanem fejlesztjük őket. Folyamatosan dolgozunk rajtuk. Például hogyan lehetne jobb nyakat, húrokat készíteni, ilyenekre kell gondolni.

És ezalatt a 25 év alatt valamennyire közelebb kerültek a nyugati tradíciókhoz? A nyugati – akár tradicionális – zenéhez, ami esetleg beépült kicsit a Huun Huur Tuba?

Nem kifejezetten a zene, egy stílus, vagy valakinek a játéka épül be a zenénkbe. Sokkal inkább

az adott zene ereje van ránk hatással.

Ha merítünk valamiből, akkor leginkább csak abból. Szerencsénkre nagyon híres zenészekkel játszottunk már együtt, és ilyenkor a mi szempontunkból teljesen mindegy, hogy az adott zenész tradicionális zenét játszik vagy esetleg modernt, mert ránk az ő ereje van hatással, ahogy a zenéjét játssza.

Ismerik valamennyire a magyar népzenét? Volt lehetőségük egy kicsit elmélyülni benne?

Persze, találkoztunk már a magyar zenével. Még rockot is hallottunk, de nyilván még többet a tradicionális oldalról, és sok népzenésszel volt szerencsénk játszani is.

És hányadik magyarországi koncertjük lesz a keddi?

Fú, nem tudnám megmondani. Szerintem több mint 10 alkalommal játszottunk már itt. Több fesztiválon, színpadon, városban jártunk már.

És mit jelent önöknek a tuva származásuk, a hagyományok? Hogyan befolyásolják ezek a hétköznapjaikat? Ugye mi leginkább hagyományos népviseletben látjuk a zenekart.

Mi igazából városi gyerekek vagyunk. [nevet] Szóval vannak barátaink, akikkel járunk a tajgára vadászni, halászni, igazából ilyesmikről van szó a mi esetünkben.

A Huun Huur Tuval való koncertezés, turnézás mennyi időt visz el egy évből?

Ez persze az évtől is függ, de nagyjából a felét.

És mi van a családdal? Ők hogy bírják ezt?

Vagy inklább én hogy bírom? [nevet] Azért én is érezhetem magam egyedül a nagyvilágban, távol az otthontól. [nevet]. Valahogy megoldjuk, van már unokám is, persze jó lenne vele is több időt tölteni.

És hetente hány próbája van az együttesnek?

Nem igazán próbálunk. Leginkább csak magunktól zenélünk, hogy a dolog lényege ne vesszen el, és a zene valódi játék legyen. Az ilyenfajta zene ebből a szempontból nagyon hasonlít a jazzre. Az embernek ismernie kell a skálákat, hangnemeket, onnantól kezdve már lehet szabadon zenélni.

Ezek szerint sokat improvizálnak? A koncerteken is?

Igen. A legjobban azt szeretünk, improvizálni. Talán ezért sem szeretem a klasszikus értelemben vett próbákat. Szerintem az bezár olyan kapukat, amelyeknek nyitva kell lenniük ahhoz, hogy az ember jól tudjon improvizálni. Együtt a többiekkel, természetesen. A nyitottságot pedig lehet, hogy inkább úgy fogalmaznám meg, hogy

készen kell állni. Fejben és kézzel egyaránt.

Ezen kívül sokat segíthet a szabad játékban az is, ha valóban barátokkal játszik az ember. Szóval azt mondanám, hogy próbák helyett játszunk, amikor tudunk. És együtt. Valamelyikünk elkezd játszani, rájátszik a másik, és folyamatosan próbálgatjuk, finomítjuk, hozzáteszünk, elveszünk. És közben nem lépünk egymás tyúkszemére, nem tanítgatjuk a másikat, hanem megadjuk egymásnak az időt és a helyet, hogy mindannyian jól érezzük magunkat. Szerintem ez nagyon fontos. A nagyobb turnék után valamivel kevesebbet találkozunk, akkor mindenki egy kis levegőhöz jut a családjával otthon. Ez is fontos.

És még lemezfelvétel közben is sok improvizáció csúszik be?

Igen, persze.

A tagoknak van a Huun Huur Tu mellett van más rendszeres elfoglaltsága? Civil munkája?

Nem, nincs. Talán annyi, hogy mindannyian részt veszünk a fiatalok tanításában. Persze a tradicionális zenéről beszélek. Vannak kisebb workshopok is, de teljesen kötetlenül is szokott ez menni.

A Huun Huur Tu-dalok szigorúan a tuvai kultúra tradicionális és ismert alapanyagából születnek?

Nem. A dalok nagy része úgy épül fel, hogy 80 százalékuk a hagyományos dallamokból épül, és mi hozzátesszük a maradékot. Azt mi komponáljuk, improvizáljuk hozzá.

Mennyire véges a tuvai népzene? Folyamatosan gyűjtenek, vagy már a nagy részüket ismerik?

Nem. A gyűjtéssel nem állunk le, rengeteg dal van még. Folyamatosan találunk és keresünk is újakat.

Milyen a Huun Huur Tu megítélése a tuvák között? Büszkeséggel tekintenek önökre?

Igen, büszkék. Nagyon jól esik, hogy a fiatalok tisztelnek minket. Amikor hazamegyünk, és otthon játszunk, mindig sokan vannak a koncerteken. Úgyhogy mondhatom, hogy sikerünk van otthon is.

És vannak önökhöz hasonló együttesek, akik ugyanezt az utat választották, és egész sikeresek már külföldön is?

Igen. Sokan próbálják. Leginkább a mi ösvényünkön járnak. Mi is így kezdtük, így építkeztünk, csak a mi mestereink már meghaltak, ezért most mi lettünk mások mesterei. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki teljesen ugyanazt csinálja. Sokan hozzáadják az egyéniségüket, több modernitást visznek bele.

A torokéneklés nélkül a tuvák népzenéje elképzelhetetlen lenne. Ez egy férfi sajátosság, vagy a lányok is ugyanúgy magukba szívják ezt fiatalon, szinte az anyanyelvvel?

Ez egy jó kérdés, mert nagyon fontos dologról van szó. Korábban ez amolyan tabu volt a mi kultúránkban. Régebben elképzelni sem lehetett, hogy egy lány így énekeljen. Ez a fiúk,

a férfiak dolga volt.

A hangszeres játék, a normál éneklés persze mindig is engedélyezett volt a nőknek is. Viszont a torokéneklés nem. Viszont ez mára megváltozott, de még mindig nagyon ritka, és főleg csak a fiatalok körében fordul elő.

Mi lehet a Huun Huur Tu titka? Hogyan tud ilyen sokat adni ez a zene olyanoknak, akik egy árva szót nem értenek a szövegekből?

Ez talán ott kezdődik, hogy ki hogyan áll a tradicionális zenéhez. Ha valakit általában megérint a népzene, befogadja, akkor már nekünk is jó esélyünk van eljutni a szívéig. Az ilyen emberek általában jobban érzik magukat az ilyen zenéktől, és így a mi zenénktől is, ami egyfajta alapvető gyógyszer tud lenni. Szerintem ennek az is feltétele, hogy mi előadóként megértsük a saját hagyományainkat.

Ha ez nem menne, akkor a zenénk sem jutna el senki szívéhez.

Aztán az is egy jó pont lehet, hogy mi, a zenekaron belül nagyon jól megértjük egymást. Ahogy mondtam már, barátok vagyunk. Ez a barátság pedig a hangszereken, a hangunkon keresztül el tud jutni a hallgatósághoz is. Egyfajta flow-élmény juthat el hozzájuk, amit mi is érzünk zenélés közben. Ha komolyan csinálja az ember, akkor az emberek elkezdenek hinni és bízni benne. Ez nyilván a zene mellett nagyon sok mindennel van így. És még ott van az erő és az egyszerűség kettősége is, ami hozzájárulhat a sikerhez. Úgy értem, ha az ember nagy erőket tud megmozgatni és átadni nagyon egyszerű zenével, akkor nyert ügye van.