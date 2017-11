Megtalálták a majd 100 éves kirakós utolsó darabját

René Magritte belga szürrealista művész egy négy részre vágott festményének utolsó, hiányzó darabját találták meg egy brüsszeli múzeumban. A hiányzó részlet az eddigiekhez hasonlóan egy másik festmény alatt bújt meg.

René Magritte két, karjával oszlopra támaszkodó meztelen nőt ábrázol, és 1927-ben állították ki. Nem sokkal később visszakerült a festőhöz, majd nyoma veszett. Magritte 1967-ben halt meg, és úgy tűnt, soha nem lesz meg a La pose enchantée, amelynek egykori létezéséről a kiállítási dokumentumokon kívül egyetlen fekete-fehér kép tanúskodott.

Több mint 40 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a szakértők megtalálják az első, amúgy jelentős nyomot. 2013-ban a New York-i Modern Művészetek Múzeumában, az 1935-ben, tehát az eltűnt festmény első kiállítása után 8 évvel festett Le portrait című Magritte-kép alatt találták meg. Két további darabot pedig a későbbiekben Stockholmban és Norwichben találtak meg. Most pedig előkerült az utolsó hiányzó darab is. Nem meglepő módon

ez is egy Magritte-festmény alatt bújt meg.

Erre a részletre Magritte 1935-36-ban festette rá God is Not a Saint című alkotását. A belga Királyi Képzőművészeti Múzeum munkatársainak a Liege-i Egyetemen működő Európai Archaeometriai Központ segítségével sikerült felfedeznie a művészi kirakós hiányzó darabját. Magritte egyébként nem szánta kirakósnak a festményeket, a szakértők szerint csak arról van szó, hogy

nem volt elég pénze új vászonra,

ezért vágta darabokra a korábbi festményt, aztán egyszerűen ráfestett négy újat.

A videón a szakértők módszerei mellett a munkájukat segítő eszközök is jól látszanak.

David Strivay, a Liege-i Egyetem professzora azt mondta, „a röntgensugár láthatóvá teszi, hogy mi található a festmény alatt. Természetesen meglepetés volt, hogy a La pose enchantée utolsó darabját találtuk meg, ugyanakkor ezeknél a technikáknál megszokott, hogy különböző folyamatokat lássunk.”

A festmény korábban fellelt részei közül egy a Norwichi Kastélymúzeum gyűjteményében rejtőzött a La condition humaine című festmény alatt, amelyet 1935-ben készített a művész. A stockholmi Modern Múzeumban pedig egy szintén 1935-ből származó Magritte-kép, a Le model rouge alatt találtak meg egy újabb darabot az eredeti alkotásból. A teljes mű virtuálisan restaurálva már látható a Magritte Múzeumban, amely a művész több mint 40 képét őrzi.