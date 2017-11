Véget ért a nyár végén indult Színes Város Budapest falfestő fesztivál. Összesen nyolc alkotás született a fesztiválon, ezek közül hét Budapestet, egy pedig Berlint díszíti ezentúl. Nézze meg, melyik falfestmény nyerte el legjobban a közönség tetszését!

Véget ért a negyedik Színes Város Budapets Fesztivál is. A rendezvény még nyár végén indult, és a végére nyolc köztéri falfestmény született. (Ezek közül egy Berlinben, a többi Budapesten.) Az idei fesztiválon körülbelül

2000 négyzetméternyi falfelületet festettek be

a magyar, német és spanyol művészek, és ennek a területnek a negyede hőszigetelést is kapott.

Flór Péter, a fesztivál mögött álló szervezet főtitkára azt mondta, „amikor az első ilyen fesztivált szerveztük meg immáron 4 éve, sosem hittük volna, hogy egyszer 30 feletti lesz azon projektek száma, amelyek kifejezetten a Színes Város életében a fesztiválhoz kötődnek majd. A más szponzorok, illetve a Főváros és a Turisztikai Ügynökség támogatásával turisztikai és kulturális szempontból egyaránt

meghatározó pontjai lettek ezek a festmények Budapestnek,

hiszen nemcsak mi, magyarok, hanem a turisták is szeretik, valamint egyre több külföldi sajtómegjelenés hívja fel a figyelmet a magyar főváros murális alkotásaira, ami által Budapest is lassan felkerülni látszik a nemzetközi street art térképre. A fesztiválon a kezdetek óta orosz, francia, spanyol, portugál, lengyel, brit, német, román és argentin alkotók vettek részt a magyarok mellett a falfestésekben.”

Az idei évben az Egy nap a városban nevű blogon elindult közönségszavazás alapján az 1000 feletti össz szavazatból magyar művészek, FatHeat, Mr. Zero és ObieOne által festett Pángalaktikus gégepukkasztó fantázianevű tűzfalfestmény nyerte el a legtöbb szavazatot, és ezzel együtt a félmillió forint értékű festékcsomagot is. A tűzfalat egyébként augusztus 24-én fejezték be a művészek, és ez volt a harmadik elklészült mű az idei fesztiválon. Fat Heat, Mr. Zero és ObieOne

csavartak egyet a gasztronómia tematikán és egy futurisztikus vitték el.

Az alkotás ihletének forrása Douglas Adams Galaxis útikalauz stopposoknak című kultikus műve, melynek nem a gasztronómia az elsődleges fókusza, mégis, az univerzumban létező legjobb ital receptje éppen ebben a könyvben van. Zaphod Beeblebrox a Pángalaktikus gégepukkasztó feltalálója azt javasolja, hogy „soha ne igyunk kettőnél többet ebből a koktélból, hacsak nem vagyunk 30 tonnás megaelefántok kétoldali tüdőgyulladással”.