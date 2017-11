Az elsőt 1986-ban rendezték a Pecsában. A második 2002-ben, 15 évvel ezelőtt volt ugyancsak a Pecsában. Azóta eltelt 15 év, és most jön a harmadik Gitárpárbaj ezúttal a Barba Negra Music Clubban. Az első párbaj ötletgazdájával, Felkai Miklós gitárossal beszélgettünk. Interjú.

Az első Gitárpárpaj Felkai Miklós gitáros ötlete volt nagyjából 30 évvel ezelőtt, és 1986. április 18-án meg is rendezte. Az ötlet annak idején abból fakadt, hogy jó lett volna egy csapatban látni a korszak, azaz a '80-as évek közepének, végének

legmeghatározóbb gitárosait a magyar könnyűzenéből.

Akkor a Petőfi Csarnokban játszott az egy évvel később meghalt Bencsik Sándor, Felkai Miklós, Menyhárt János, Tátrai Tibor, Szűcs Antal Gábor és Varga János.

A második párbajt 15 évvel később rendezték ugyancsaka a Pecsában. Akkor a korábbi három résztvevő, Felkai, Tátrai és Szűcs mellett ott volt Závodi János, Karácsony János és Alapi István is. A harmadik Gitárpárbajt pedig november 19-én rendezik a Barba Negra Music Clubban, és az első párbaj résztvevőiből csak Felkai Miklós lesz jelen. Vele beszélgettünk kicsit a múltról, és arról, mire számíthatunk a vasárnapi koncerttől.

Miért pont most rendezik meg a harmadik Gitárpárbajt?

Ez egy totális véletlen, mi is csak szervezés közben jöttünk rá, hogy pont 15 éve volt az előző, a második. Egyébként a rendező szerv a Radics Béla Emléktársaság, és ők kerestek meg engem, mivel az első kettőt még én szerveztem, rendeztem. A mostaniban, a harmadikban lényegében csak résztvevő és zenei producer vagyok. Szóval véletlenül döbbentünk rá, hogy hoppá, pont 15 éve, 2002-ben volt a második. Igaz, hogy az első 1986-ban volt, de a lemez már 1987-ben jelent meg, és abban az évben

volt is egy ilyen turnénk.

Szóval a 15 éves különbség az első és a második között is stimmel. És már reszketünk, hogy fogunk kinézni a most következő 15 év végén. [nevet]

Annak idején, az 1986-os első Gitárpárbaj után miért nem rendeztek hasonlót két- vagy akár csak ötévente?

Ez egy jó kérdés. Szerintem azért nem volt ez sűrűbb, mert az első megrendezése is komoly fizikai és idegi igénybevételt jelentett nekem. Annak idején például nem gondoltam, hogy annyira nehéz lesz a művészeket összetrombitálni. Aztán az első után egyre csak tolódott a folytatás, közben én külföldön is voltam, aztán jött a kapitalista rendszer. Akkor már

támogató nélkül nem volt ajánlott belevágni.

És ezek miatt szépen tolta maga előtt az ember egészen 2002-ig. Akkor összejöttek a dolgok, találtam támogatót is. Szóval amennyire emlékszem, a financiális rizikó volt az első számú kerékkötő. Itt azért nem egy négytagú zenekarról van szó, akik nyilván nem szívesen, de könnyebben el tudják fogadni, ha a megbeszéltek helyett valamivel kevesebb a gázsi. Tíz embernél ez már sokkal kínosabb tud lenni. Meg aztán ott van az is, hogy erre azért fel is kell készülni, a próbák hónapokig is tarthatnak, tehát a zenészeknek is egy csomó plusz munkával jár a dolog.

A gitárosok kiválasztása hogy ment? Igazából a három rutinosabb már ott volt 2002-ben is, a fiatalok hogy kerültek képbe?

A két fiatalembert Hegedűs István, a Radics Béla Emléktársaság elnökhelyettese ajánlotta. Leginkább azért, hogy legyen az egésznek egy generációs bukéja. Ugye mi már kicsit túlvagyunk az 50-en, de utánunk már itt tipegnek-topognak feltörekvők. Így jött a 12 éves Fehér Ádám és a 19 éves Somogyi Remig a képbe. Ezelőtt 15 évvel még Alapi Pisti volt a fiatal, de azóta már kicsit összeért a korunk. [nevet]

A két fiatal gitárost ismerte korábbról?

Somogyi Remiggel többször találkoztam már, Ádámmal csak most, a próbákon ismerkedtem meg.

Az idősebbeknél felmerültek más nevek is Karácsonyon és Alapin kívül?

Igen, felmerültek nevek, de hogy ki miért nem tudta vállalni, az igazából rájuk tartozik. Eredetileg öt idősebb gitárossal terveztük a dolgot, 2002-ben még hatan voltunk, most hárman leszünk.

Ha még állna a Pecsa, akkor oda szervezték volna a harmadik Gitárpárbajt is?

Szerintem egyértelmű lett volna, hogy a Pecsában tartjuk, persze. Végül is kétszer bevált.

Ha jól sejtem, a párbaj nem olyan párbaj, amire egyből gondolna az ember...

Legyünk őszinték, itt azért a gitárosok meg akarják mutatni, hogy mit tudnak. Ha tetszik, ha nem, van egyfajta verseny bennünk. Hívhatnánk gitárversenynek is, de az nem hangzik olyan jól. A párbaj amúgy itt azt jelenti, hogy kihívjuk egymást egy gitárszóló erejéig. Így kiderülhet, hogy aznap este ki játszik jobb vagy gyengébb szólót bizonyos dalokban. Lényegében ezt lehet egyfajta párbajként felfogni. Mert bizony a közönség, mikor hazamegy, lehet, hogy azt fogja mondani, hogy „jé, hát ez a Béla nem volt ma olyan jó, pedig milyen jó gitáros”. Itt ugye egymás mellett vannak a gitárosok, tehát

könnyebben ki tud tűnni valaki, ha nagyon jól játszik.

Ilyen értelemben lehet itt egy elvi győzelem, aminek nincs gyakorlati oldala. De előfordulhat, hogy tíz emberből nyolc azt fogja mondani, hogy ezen a koncerten xy fantasztikus volt, a másik meg nem játszott olyan jól. Ennyi a párbaj, hogy a gitárosok egymásnak válaszolgatva fognak gitározni, és így akár kiderülhet, hogy ki milyen formában van.

Milyen a dalok elosztása, a gitárosok felállása? Ugyanúgy játszik mindenki mindenben, vagy más a felosztás?

Nem, ennek van egy koreográfiája. Minden fellépő művész kap majd egy lehetőséget, ahol egy teljes dalban megmutathatja magát. Ezek lesznek a szóló számok, persze szólni fog még dob és basszusgitár is a háttérben. Aztán lesznek duók, és lesz olyan, ahol mindenki együtt játszik. Ilyen lesz a nyitány és a zárvány. Ott mindenki a színpadon lesz. Aztán lesz egy trió is a koncert közepén, ebben csak mi, az idősebbek játszunk majd.

Bencsik Samu halálának harmincadik évfordulójára

játszunk egy Deep Purple-dalt. Az volt Samu kedvenc együttese, és abban maradtunk, hogy egy ilyen dal jó választás lehet.

Milyen dalok szólalnak majd meg a műsor többi részében?

Lesznek saját szerzésű dalok, Karácsony János, Alapi Pisti és én is saját szerzeménnyel készülünk. A duókban van olyan, amit például én írtam. A nyitány pedig a Who együttes My Generation című dala lesz. Ez egy generációs dal, nagyon dinamikus, és persze átdolgoztuk gitárra. A fináléban pedig Beethoven Örömódá-ja szól majd, ezt én dolgoztam fel még az I. Gitárpárbajra. A fiatalok közül Somogyi Remig például Gary Moore-tól fog játszani egy dalt, Ádám pedig egy Jimi Hendrixet választott, tehát jó nagy fába vágta a fejszéjét.

Mennyit próbáltak, hogy összeálljon a műsor?

Minimum nyolcat próbáltunk, és hogy őszinte legyek, még elbírtunk volna egyet, csak Alapi Pisti elutazott az Eddával, így már csak az utolsó, a főpróba maradt, ami vasárnap délután lesz.

A korábbi Gitárpárbajokból készült hanganyag. Lesz lemez a harmadikból is?

Szerencsére kirajzolódtak azok az erővonalak, amelyek először még homályosak voltak, úgyhogy lesz CD, sőt, úgy néz ki, DVD is, ezért nagyon jó kell kinéznünk. [nevet] Viccet félre téve észnél kell lenni, mert a kép azért sok mindent el tud árulni. A stúdióban lehet utólag javítani dolgokon, de ha van kép, akkor kínos tud lenni a belenyúlás.