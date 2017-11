Székhelyi József rejtélyes betegségéről beszélt

Székhelyi József színművészt mellkasi problémákkal műtötték, az operáció közben azonban kiderült, hogy nagyobb a baj, mint elsőre hitték: rákot diagnosztizáltak nála. A Jászai Mari-díjas színész telefonon beszélt a műtétjéről a Mokkának, a TV2 reggeli műsorának.

„Valami mellkasi trauma következtében, közel 3 és fél hét alatt 6 liter pangó zagyvalékot kellett lecsapolni a mellkasomból, mert fulladtam. Ez a lé egyszerűen nem hagyta működni a jobb oldali tüdőlebenyt" – mondta Székhelyi József a Mokkának.

Elmondta, hogy meg kellet igazítani a mellüregét, a mellhártyáját pedig vissza kellett terelni a helyére. Lezárták az összes rést, a folyadék eltávozott.

Hihetetlenül nagy érzés volt, hogy nem fulladok

– mondta. A szövettani gyanú, amit mintaként a mellhártyájáról lehántottak, egy áttét jele volt. Székhelyi József elmondta, hogy nem tüdőrák, nem áttétes prosztatarák, hanem valami egyéb a hasüregében valahol.

A színész azt is mondta, nem érzi magát betegnek. „Mentálisan feldolgozom, de nem lehetek gyenge, és nem is vagyok gyenge. Persze legyengített a folyamat, majdnem 10 kilót lefogytam, de van, aki fitneszszalonba jár ezért, hogy 10 kilót ledobjon" – mondta a színművész, aki ezzel az öniróniával is szeretne erőt adni a sorstársainak.

„Nem szabad feladni. Nem lehetünk betegek! Pusztuljon el a rák, ne mi!" – mondta.