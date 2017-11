Méltón búcsúztatta a Foo Fighters Malcolm Youngot: mexikói koncertjükön előadták az AC/DC Let There Be Rock című slágerét. A frontember, Dave Grohl az együttes Instagram-oldalán is megemlékezett a legendás gitárosról: azt írta, Young és az AC/DC miatt akart ő is együttesben zenélni.

Korábban már írtuk, hogy az AC/DC egyik alapítója, ritmusgitárosa, vokálosa, és dalszerzője, Malcolm Young meghalt. A halálhírét szombaton a Facebookon közölte tesvére, Angus, aki szintén a rockbegyütes alapító tagja volt. Malcolm betegsége miatt már egy ideje visszavonult, de dalaival maradandót alkotott.

Szeretitek a rock and rollt? Ma este játszunk egy kis rock and rollt nektek, és Melcolm Youngnak. - mondta Dave Grohl a Foo Fighters frontembere a mexikói Corona Capital Fesztivál nyitókoncertjén.

Foo Fighters (@foofighters) által megosztott bejegyzés, 2017. Nov 18., 12:48 PST

Korábban, a koncert előtt Grohl egy szívszorító képet is posztolt Instagram oldalára: ezzel is Youngra emlékezett. Többek között azt írta, miatt akart ő is együttesben játszani.

Azt is írja, hogy 11 éves korában látta az AC/DC párizsi koncertfilmjét, ami az első igazi zenei élménye volt. Grohl úgy emlékszik vissza, hogy a film után már nem játszani akart a gitárján, hanem zúzni rajta.