Brahmsszal folytatódik az Uránia koncertsorozata

November 23-án, csütörtökön folytatódik az Uránia Nemzeti Filmszínház tavaly megkezdett kamarakoncert sorozata. A Mozart és Beethoven összes vonósötösét bemutató Take Five-estek után a 2017/18-as évadban Take Brahms címmel Johannes Brahms kamaraműveit mutatja be a Szabó Péter Liszt-díjas gordonkaművész vezette Sinfonietta Pannonica Ensemble hat előadásból álló válogatása.

A hat alkalomból álló, élő kamarazenei sorozatban a Sinfonietta Pannonica Ensemble művészei, Eckhardt Violetta (hegedű), Jász Pál (hegedű), Sipos Gábor (hegedű), Máté Győző (brácsa), Szabó Péter (gordonka) valamint vendégeik, Szabó Ildikó (gordonka) és Lajkó István (zongora) adják elő Brahms műveit.

Szabó Péter művészeti vezető azt mondta, „Brahmsban elsősorban a zenetörténeti hagyományok őrzőjét, a klasszikus zenei formák biztonságot nyújtó keretei közt alkotó óvatos romantikust látjuk.

Egész életében küzdött az új zene, a Berlioz-Liszt- Wagner-vonal ellen, akik szépen lassan szétszakították a tonális zene határait, és a klasszikus formákat is teljesen megváltoztatták. Ma már azonban, történeti távlatból szemlélve Brahms működését, tisztán látható, hogy művészete költőiségének alapvonásaiban éppúgy vérbelien romantikus, mint Liszté vagy Wagneré, ám romantikus mondanivalóját klasszikus és kiegyensúlyozott formaművészetével fejezte ki.”

Brahms sok szállal kötődik a magyar zenéhez, magyaros dallamokat jegyzett fel, és ezeket a népszerű Magyar táncok-on kívül számos más művében is feldolgozta. Tizenhét éves korában megismerkedett Reményi Ede hegedűművésszel, majd Joachim Józseffel, akivel életre szóló barátságot kötött, és aki Liszt Ferencnek is bemutatta. Ezeknek a kapcsolatoknak is köszönhető, hogy Brahms több művét személyesen is előadta Pesten. A november 23-i, első Take Brahms koncerten egy méltatlanul háttérbe szorított, és nagyobb figyelmet érdemlő remekmű, az A-dúr zongoranégyes-t adják elő, valamint a romantika nagy zongoraötösét, az F-moll kvintett-et, amely eredetileg vonósötös lett volna, majd a jó barát, Joachim József javaslatára kétzongorás szonáta, végül pedig zongoraötös változatban készült el.

A következő koncerteken is kuriózumoknak örvendhet a közönség. A második esten, december 14-én megszólaló op. 88-as F-dúr vonósötös-éről Clara Schumannak egy levélben Brahms azt írta:

élete egyik legszebb műve.

A harmadik előadáson hallható lesz a népszerű op. 25.-ös g-moll zongoranégyes, melynek zárótételét a magyaros cigányzene ihlette (felirata is erről tanúskodik: Rondo alla zingarese). A negyedik koncerten hangzik majd fel a közkedvelt B-dúr vonós szextett, amelyet a Star Trek: Next Generation film zenéje.

Az ötödik előadás egyik darabja az opus 101-es c-moll zongoratrió, és az utolsó koncerten többek között a 19. század végi kamarazene csúcspontjának tartott op. 99-es F-dúr szonátá-t tervezik előadni a Sinfonietta Pannonica Ensemble művészei. További részletek a koncertekről, jegyekről itt találhatók.