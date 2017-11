Kikerült a Stone Temple Pilots múlt heti, már új énekesével leadott, egyébként zártkörű koncertjének néhány felvétele. Ezek alapján megállapítható, hogy megtalálták Scott Weiland méltó utódját. Legalábbis az új frontember hangja alapján biztosan.

Azt már korábban megírtuk, hogy a Stone Temple Pilots 15 ezer jelöltet is meghallgatott, és végül a michigani Jeff Guttot választotta új énekesének. A férfi egyébként nem is jelentkezett be meghallgatásra, igazából egy michigani koncert backstage-ében ajánlották az STP egyik, ott fellépő tagjának.

Így indult az ismeretség, aminek a vége az lett, hogy

ma Jeff Gutt a Stone Temple Pilots teljes értékű énekese.

Azért érdemes ezt hangsúlyozni, mert az alapító Scott Weiland elküldése után az elanyátlanodott zenészeknek Chester Bennington is segített nekik két éven át. De hiába csinálta teljes szívvel a besegítést, ott volt neki mellette a Linkin Park, ami azért nem egy összetákolt klubzenekar. Jeff Guttnak azonban nincs másik világszínvonalú projektje, úgyhogy bátran lehet számítani arra, hogy ez a felállás évekig működni fog. Mégpedig sikeresen, mert ahogy az első koncertjük kikerült felvételéből, vagy akár az első közösen írt számukból kiderült, Jeff Gutt

hangja és énekstílusa szinte megyegyezik

a 2015-ben meghalt Scott Weilandéval. Ez elsősorban a rajongók szempontjából lehet szerencsés, mert zökkenőmentes lehet az átmenet, és a régi számok is jól szólnak majd élőben.

Gutt szempontjából pedig az lehet jó, hogy az elkerülhetetlen összehasonlításokból rendre jól fog kijönni. Ennek az éremnek azért van egy másik oldala is. Az, hogy egy Weiland hangklónként mennyire tud majd ő maga kiteljesedni. Dean DeLeo gitáros amúgy korábban azt mondta a Pitchforknak, hogy olyan embert kerestek, aki megfelelően elő tudja adni a korábbi számokat, de közben ír is új dalokat, amelyek egy új utat jelölhetnek ki az együttesnek.

Ezen a videón a Stone Temple Pilots egyik régi dala, a második lemezükről való Still Remains szól. Ebből úgy tűnik, a régi dalok hű, üzenetet megfelelően átadó előadásmódja kipipálva. A fenti videón az együttes legújabb dala hallható, amit már Gutt-tal írtak. Ezen még nem érezhető az új út.