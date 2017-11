Humorral és jazz-zel jönnek a finnek

December elején elismert finn zenészek adnak jazzkoncertet Budapesten. A FinnAgora és a Budapest Music Center szervezésében fellép a 20 éves Gourmet és a több díjjal is kitüntetett jazztrombitás, Jukka Eskola a Soul Trioval.

Először lép fel Magyarországon a FinnAgora és a Budapest Music Center szervezésében Finnország két feltörekvő zenekara. A New Jazz from Finland projekt két koncert erejéig elhozza az Opus Jazz Clubba a kortárs finn jazzt, fellép a Gourmet és a Jukka Eskola Soul Trio. December 2-án az idén 20 éves, nemzetközileg ismert Gourmet teljesen új anyaggal érkezik, Jukka Eskola pedig új zenekari felállása lép fel december 1-jén, a többszörösen díjazott jazztrombitás soul jazzt fog játszani.

A Gourmet nevű bandát Mikko Innanen vezeti, nem hétköznapi módon készítenek feldolgozásokat, és a fennállásuk óta Finnországban, valamint külföldön is hírnévre tettek szert.A humor a kezdetektől fogva elkíséri zenéjüket.

Jukka Eskola finn jazztrombitás, aki egyaránt játszik a finn jazz-elittel és a finn popszakma legjobbjaival. Munkásságát különböző díjakkal is elismerték, például 2006-ban a Sony jazzdíját ítélték neki, valamint 2007-ben, a Pori Jazz Fesztiválon az év művésze lett. Bár korábban más zenekarokban is játszott, Budapestre most a Soul Trióval érkezik, és 1960-as évekbeli soul jazzt fognak játszani.

Legújabb lemezük 2017-ben jelent meg Jazz in a livingroom? címmel. Az Opus Jazz Club koncertjein kívül a FinnAgora házikoncerteket is szervez majd a Gourmet és Jukka Eskola közreműködésével.