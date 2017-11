Már két nő is jelentkezett, hogy a Backstreet Boys Nick Cartere megerőszakolta őket. Carter egyelőre hallgat, ami kínos tud lenni, ha még többen állnak elő hasonló sztorival.

A Dream nevű egykori lánybanda egyik tagja, Melissa Schuman a napokban állt a nyilvánosság elé azzal, hogy Nick Carter, a Backstreet Boys tagja megerőszakolta. Az eset állítólag még 2004-ben történt, amikor a két énekes együtt forgatott a The Hollow című tévéfilmben.

Schuman még az első, Harvey Weinstein zaklatási ügyeiről érkező beszámolók után sem akarta megosztani a nyilvánossággal a történetét. Aztán látta az októberi hírt, ami egy nevét – egyelőre – nem vállaló nő hasonló történetéről szólt. Azt a nőt állítólag

ugyanúgy Nick Carter erőszakolta meg, ráadásul egy barátjával együtt csinálta.

Ezek után Schuman egy hosszú blogbejegyzésben írta le részletesen, hogy vele mi történt. Schumant a 2004-es filmforgatás egyik pihenőnapján hívta fel magához Nick Carter. Eleinte csak az éppen készülő zenéit mutogatta neki, aztán hamar csókolgatni kezdte, majd bevitte a fürdőszobába, és orálisan ingerelte a nő nemi szervét. Schuman ekkor azt mondta, hogy nem szeretne ennél többet. Azt írta, nem is akarta látni az egészet, ezért lekapcsolta a villanyt, amit Carter újra és újra visszakapcsolt. Egy idő után pedig mondta a nőnek, hogy most rajta a sor. Schuman ezt visszautasította, erre Carter ideges lett, és berángatta a hálószobába, ahol ráfeküdt.

A nő többször is elmondta neki, hogy még szűz, és a szüzességét a férjének szeretné megtartani. Erre Carter cinikusan annyit súgott a fülébe, hogy

akár én is lehetnék a férjed”,

majd erőszakosan behatolt. Schuman egy ideig próbált kimászni alóla, de nem bírt vele. Carter az erőszak után még próbált vele kapcsolatba kerülni, de a nő nem reagált. Aztán évekkel később Schuman éppen Carter menedzserével szerződött. Volt is egy közös daluk, amit külön-külön vettek fel, mivel a nő nem akart találkozni Carterrel, később mégis kénytelen volt bevállalni egy közös fellépést, ahol előadták a dalt. Aztán Schuman kapott is szerződést, de nemet mondott. Végül soha nem vádolta meg Cartert az erőszakért. Főleg azért, mert többen mondták neki, hogy semmi esélye Carter sztárügyvédjei ellen. Ráadásul őt vádolnák azzal, hogy csak meggazdagodni akar ezzel a sztorival, ami miatt egyébként is sokan lehazugozzák majd.

A tanácsot adók jól sejtették, mert pont ez történt a másik nővel is, aki októberben jött elő az erőszakolás vádjával. Éppen az adta meg a végső lökést Schumannak, hogy látta, miket kommentelnek az emberek a nőről szóló hír alá. Saját blogbejegyzése végén azt írja, „kötelességemnek éreztem, hogy ezt most elmondjam. És

remélem, hogy ezzel erőt tudok adni

más áldozatoknak, hogy nyilvánosságra tudják hozni saját történeteiket. Többen erősebbek vagyunk”.