Óriási falfestményt kapott az Almássy tér

A 250 éves európai cirkuszművészet előtt tiszteleg az a több mint 600 négyzetméteres falfestmény, amelyet a budapesti Almássy tér egyik tűzfalára festettek fel csütörtökön. Nem ez az első alkalom, hogy elhanyagolt falfelületeket felújítanak, TűzfalRehab nevű program keretén belül 2013 óta eddig 21 ilyen felületet festettek ki Erzsébetvárosban. Ezek közül idén hármat adtak át a mostani, a cirkuszművészetnek emléket állító falfestménnyel együtt, ami a kerület, a Fővárosi Nagycirkusz és a Színes Város tűzfalfestéssel foglalkozó csoport összefogásának köszönhetően készült.

Az Almássy téri falfestményt Szlávik Ágnes, a cirkusz grafikusának tervei alapján Erdélyi Emese, Menyhárt Norbert, Szigeti Árpád és Karácsonyi László készítették 420 liter festék felhasználásával kevesebb mint két hét alatt. Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz vezetője azt mondta az átadáson, hogy a jövőre 250 éves az európai cirkuszművészet

egész éven át tartó sorozattal ünnepelik.

Ennek nyitórendezvénye a XII. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál lesz, amelynek a Fővárosi Nagycirkusz ad otthont január 8. és 14. között.

A festmény mondanivalója megegyezik a fesztivál üzenetével: a képen látható, betűket formázó sárga, fekete és fehér kezek arra utalnak, hogy a cirkuszművészet a bőrszíntől, származástól független, és a bizalmon, az egymásra figyelésen alapul. Egymás nélkül nem tudunk ugrani, nem tudunk nagyot álmodni - mondta az igazgató. A jubileumhoz kapcsolódva jövőre egy nagyszabású nemzetközi kiállítást is rendeznek a fővárosi kőcirkusz épülete előtt, ahol 250 tablón emlékeznek meg Európa cirkusztörténetéről. Az első tablón Philip Astley lesz, aki lovas számaival a modern cirkuszművészet megalapítójának számít.

Philip Astley

Philip Astley Londonban, 1768-ban mutatta be először egyedülálló lovasprodukióját, amelyben egyik lábával a nyeregbe, másik lábával a ló fejébe kapaszkodva lovagolta körbe az arénát, miközben a kezében lévő karddal különböző kunsztokat mutatott be. Saját maga alapította amfiteátruma hasonlított a mai cirkuszokéhoz, ahol folyamatosan léptek fel más lovasakrobaták, kötéltáncosok, bohócok is. Astley 1782-ben Párizsban is alapított amfiteátrumot, majd 18 másik állandó cirkuszt Európa-szerte.Philip Astley alakját a cirkuszfesztiválon Richter Flórián lovasprodukciója idézi meg.