79 évesen meghalt Komáromy Éva színművész, a Miskolci Nemzeti Színház örökös tagja. A színésznőt a színház saját halottjának tekinti, temetésről később intézkednek.

Komáromy Éva először operaénekes szeretett volna lenni, akárcsak édesanyja, de

hangi adottságai és kiváló tánctudása

hamar a zenés színház felé irányították. Egy év szolnoki színházi tagság után 1961-ben szerződött Miskolcra, ahol nyugdíjba vonulásáig a társulat tagja maradt, de nyugdíjasként is fellépett a színházban. Már első szerepeivel elnyerte a közönség tetszését, a nézők nagyon szerették.

Művészi alkata, karakterformáló készsége, kitűnő ének- és mozgáskultúrája rendkívül sokoldalú művésszé tették. Pályája elején elsősorban zenés darabokban játszott. Munkájában a My far Lady Eliza szerepe jelentett fordulópontot. Ezt követően musicalekben is megmutatta tehetségét. Prózai pályafutásának kezdete szintén változást hozott. Shakespeare Macbeth-jének egyik boszorkányaként állt színpadra, amit még sok sikeres szerep követett. Művészi pályája második felében párhuzamosan futott zenés színházi és drámai karrierje. Primadonnaként tökéletes dáma volt, felszabadultan komédiázott, magával ragadóan táncolt, a musicalekben az érzelmek sokszínűségét, drámaiságát is megmutatta. Prózai színészként színművekben, drámákban, komédiákban egyaránt emlékezetes alakításokat nyújtott. Utoljára 2001-ben, a Fekete Péter című zenés játékban lépett színpadra. Munkásságát Miskolc város 1980-ban Déryné-gyűrűvel jutalmazta. 2006-ban megyei Prima-díjat kapott, emellett több nívódíj tulajdonosa.