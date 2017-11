Ludwig van Beethoven végre saját múzeumot kap második otthonában, Bécsben. Egykori döblingi lakását Bécs város megbízásából emlékhelyből múzeummá alakították át, és november 25-én nyitják meg.

Bár Ludwig van Beethoven eredetileg Bonnból származik, már 17 évesen Bécsbe utazott, hogy

példaképétől, Mozarttól tanulhasson, öt évvel később pedig végleg ide is költözött, és élete kétharmadát ott töltötte. Bécsben tanult Haydntól, Schenktől, valamint Salieritől, és itt írta leghíresebb szimfóniáit, szonátáit és vonósnégyeseit.

Bécsben több ingatlan is Beethoven munkásságához köthető, ezek egyikét most egy valódi Beethoven-

múzeummá alakították át. A 19. kerületi Probusgasse 6. szám alatt található lakásban írta a II. szimfóniá-t, a Fidelio című operájának egyes alapelemeit és az Eroica melléknevű III. szimfónia vázlatait. A Heiligenstadt városrészben található házban keresett gyógyírt egyre súlyosabb halláskárosodására, és valószínűleg itt írta meg úgynevezett heiligenstadti végrendeletét,valamint egy fivéreinek címzett, de végül soha fel nem adott levelet, melyben kétségbeesetten írt súlyosbodó süketségéről. A zeneszerző már 25 éves korától kezdve küzdött halláskárosodásának első jeleivel, és 30-as évei elejétől egyre többet betegeskedett. Ennek egyik oka a később kimutatott nagymértékű ólommérgezése lehetett, ami valószínűleg arra vezethető vissza, hogy előszeretettel fogyasztotta a borvidékként is ismert kerület italait. Akkoriban a borászok a drága nádcukor helyett sokszor ólomcukorral, azaz ólom-acetáttal édesítették boraikat.

De a kerület nemcsak borairól, hanem a gyógyvizéről is híres. A Heiligenstädter Park területén kialakított fürdőt sok előkelő vendég látogatta, köztük a zeneszerző is, aki az ásványi anyagokban gazdag forrástól remélt gyógyulást. Betegsége a múzeumi kiállítás fontos eleme. A múzeum egyik termének falait habszivaccsal fedték be, hogy

a látogatók maguk is átérezhessék a zeneszerző hallásproblémák okozta szenvedéseit.

Kiállítják többek között Beethoven saját készítésű hallássegítőit, de központi szerepet kapnak felvilágosult nézetei is. Beethoven egykori lakása Bécs város tulajdonában van, de a Wien Museum üzemelteti. Az átalakítási munkálatok összesen négy hónapig tartottak, és 750.000 euróba kerültek. Így második otthonában is végre méltó körülmények között emlékeznek Ludwig van Beethovenre. A megnyitó alkalmából november 25-én, szombaton és 26-án, vasárnap ingyenes lesz a belépés.