81 éves korában meghalt Benes József Munkácsy-díjas vajdasági származású festő- és grafikusművész, a kecskeméti Műhely Művészeti Egyesület elnöke - jelentette szombaton a délvidéki magyar sajtó.

Benes József 1936. október 8-án született a vajdasági Bajmokon. Tanulmányait a Belgrádi Képzőművészeti Akadémián végezte, később Zentán élt és dolgozott, majd 1978-ban Magyarországra települt, ahol először Szegeden, később Kecskeméten élt.

Művészetéért számos alkalommal díjazták Szerbiában, Magyarországon, de külföldön is, 1995-ben Munkácsy-díjjal tüntették ki. Több mint száz önálló és csoportos tárlata volt. Alkotásaira jellemző, hogy egy-egy részletet nagyított fel vagy egyetlen motívumot helyezett a mű középpontjába. Zenta és a város folyója, a Tisza - saját bevallása szerint - évekkel Magyarországra költözése után is hiányzott neki, a folyó az alkotásain is gyakran megjelent. Az utóbbi években főleg feleségével, Gerle Margit keramikussal közösen állította ki munkáit.