2018. augusztus 22-én indul a 6. STRAND Fesztivál Zamárdiban, és már megvan az első sztárfellépő is. A szervezők Robin Schulzot jelentették be november 27-én, hétfőn. Kedvcsinálónak pedig kiadták a 2017-es fesztivál aftermovie-ját is.

A Strand Fesztivált öt évvel ezelőtt indították útjára, 2018-ban már a hatodik bulit indítják. Annak ellenére, hogy fiatal fesztiválról van szó, évente nagyjából 100 ezer résztvevőt fogadnak Zamárdiban.

A fesztiválon a Petőfi Rádió legismertebb magyar előadói mellett több világsztár is fellép. Lobenwein Norbert főszervező azt mondta, „az elsőként hozzánk igazolt Robin Schulz nemcsak a rádiók, de

világszerte a fesztiválok kedvence is. A tervünk az, hogy még karácsony előtt további neveket jelentünk be a 2018-as STRAND-ra." Egyébként Robin Schulz friss lemezével érkezik majd Zamárdiba.

A szervezők kedvcsinálóként ki is adták az idei Strand Fesztivál hivatalos aftermovie-ját is.