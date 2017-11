Külföldi dalhoz nyúlt a magyar a cappella-együttes

A Budapest Voices először dolgozott fel egy külföldi slágert, méghozzá a Red Hot Chili Peppers By The Way című számát.

Eddig kizárólag magyar dalokat dolgozott át a Budapest Voices, most először nyúltak külföldi slágerhez. A Red Hot Chili Peppers By The Way című számát választották, és az átirathoz klipet is forgattak. „Ez az első átdolgozásunk, ami angol nyelvű, és külföldi sláger” - mondta Warnusz Zsuzsa, a Budapest Voices kórusvezetője.

Bár korábban is dolgoztak fel keményebb számokat, például az Adjon az ég-et, az Álomtéglá-t, vagy a Ragyogás-t, de talán a legutóbbi, a Red Hot-feldolgozás lett a legütősebb. A dalhoz Regős Ábel készített videót.

A Budapest Voices november közepén egy Dumaszínházzal közös dallal és videóval is kijött. A klipet 1 hét alatt több mint 1,4 milliószor nézték meg a Facebookon.

Az évet december 28-án Budapesten, a MOM Kulturális központban zárja a csapat egy karácsonyi nagykoncerttel.