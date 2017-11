A világon mindenhol lehet majd kapni a magyar banda új albumát

Nagy lehetőség előtt áll a miskolci banda, a Paddy And The Rats. Új lemezük külföldön is megjelenik majd, sőt, már most biztos, hogy turnézni fognak Európában. Az együttes tagjai eddig is tudatosan építették a karrierjüket, most egyértelműen a nemzetközi sikerekre fókuszálnak.

Világszerte megjelenik a Paddy And The Rats új albuma. Leszerződtek a nagy múltú, osztrák Napalm Records kiadóhoz, és az új lemezük világszerte megjelenik.Az európai országokban egyébként is rendszeresen koncerteznek, de most az összes kontinensen megismerik majd őket.

A Riot City Outlaws című albumot év elején vették fel, a Magyarországon június 7-e óta kapható lemez producere a Motörhead anyagaiért is felelős Cameron Webb volt. Nem véletlen, hogy a Grammy-díjas szakembert kérték fel, hiszen a Paddy And The Rats

erősen koncentrál a nemzetközi piacra.

A kilencéves együttes mára elég komoly külföldi rajongóbázissal rendelkezik. Webb egyébként azt mondta, „imádtam Paddyék lemezén dolgozni, nagyszerű album lett, tényleg nagyon büszke vagyok rá. Már Amerikában is megmutattam több embernek, és mindenki csak dicsérte.”

Állítólag Cameron Webb segítségével sikerült a produkciójukat magasabb szintre emelni. Részben ennek is köszönhető, hogy a Riot City Outlaws című albumuk az osztrák Napalm Records gondozásában hamarosan minden kontinensen megjelenik majd. A lemezszerdződésük is azt igazolja, hogy az új albumuk lett az eddigi legjobb. Régóta keressük a megfelelő kiadót, amelyik segíthet a külföldi karrierünket a következő szintre emelni. A Napalm világszerte rendelkezik kapcsolatokkal, úgy tudja promotálni a zenekart, ahogyan mi itthonról sosem lennénk képesek” - mondta az együttes énekese, Paddy.

Az 1992-ben alapított Napalm Records eredetileg metal zenekarok lemezeinek kiadására fókuszált, ám később más zenei stílusban utazó bandákkal is leszerződtek. Eddig több mint 600 kiadvány megjelenésében működtek közre világszerte, köztük olyan zenekarok anyagaival, mint az Alter Bridge, a Russkaja, a The Answer vagy az Alestorm kalóz-metal banda.

A Napalm előadóihoz csatlakozva a Paddy and the Rats ötödik stúdióalbuma 2018 áprilisában már a világ minden részén elérhető lesz. A lemez megjelentetése és annak promóciója mellett a kiadó a határon túli koncertek szervezésében is támogatja a csapatot. Már elkezdődött a jövő évi európai turné szervezése, több fesztiválon is fellépnek majd. A magyarországi lemezbemutató óta folyamatosan koncertező zenekar persze addig sem áll le: december 8-án Pécsen, majd Kaposváron, Nyíregyházán, Gyöngyösön, Tatabányán és Kecskeméten találkozhat velük a közönség. A 2017-es turnét december 29-én zárja a banda, a budapesti Barba Negrában.