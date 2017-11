Jay-Z kapta a legtöbb Grammy-jelölést

Kihirdették a 60. Grammy-díjátadó jelöltjeit, Kendrick Lamar, Lorde, Childish Gambino, Jay-Z kapták a legtöbb jelölést a négy fő kategóriában, de a Foo Fighters is több kategória jelöltje, és a Gorillaz is esélyes lehet.

A National Academy of Recording Arts and Sciences kedden közölte a jelöltek listáját. A legjobb album jelöltjei Kendrick Lamar a DAMN-nel., Jay-Z a 4:44-gyel, Lorde a Melodramá-val, Childish Gambino az Awaken, My Love!-val és Bruno Mars a 24K Magic-kel. Lamart, Jay-Z-t, Gambinót és Marst jelölték az év felvétele kategóriában is.

A jövő évi díjkiosztó egyik nagy kérdése lesz, hogy vajon le tudják-e győzni Luis Fonsi és Daddy Yankee Justin Bieberrel megtámogatott Despacitó-ját, ami egyébként tarolt a latin Grammyn. A Despacitó-t egyébként az év dalára is jelölték, akárcsak Jay-Z 4:44, és Bruno Mars That's What I Like című számát. A legjobb új énekes kategóriában jelölték az rapper SZA-t, Alessia Carát, az R&B-énekes Khalidot, a szintén rapper Lil Uzi Vertet, és Julia Michaelst is. A többi kategória is izgalmas lehet, a Foo Fighterst a legjobb rock előadás kategóriában jelölték a Run című számmal, új albumukkal a Concrete and Gold-al pedig a Metallica Hardwired...to Self-Destruct című lemezével is versenyeznek majd a legjobb rocklemez kategóriában. Legjobb alternatív album kategóriára pedig a Gorillaz Humanz is esélyes lehet a díjra. A teljes lista itt elérhető.