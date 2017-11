Eltemették az AC/DC egyik alapító tagját, dalszerzőjét és gitárosát, Malcolm Youngot. A szertartáson a szűk családon kívül zenészek, és menedzserek is részt vettek.

Eltemették Malcolm Young gitárost, az AC/DC egyik alapító tagját kedd délelőtt Sydneyben. A St. Mary katedrálisban tartott szűk körű szertartáson a családon kívül a zenekar jelenlegi és egykori tagjai, köztük Malcolm testvére, Angus, és más neves ausztrál rockerek, zenei menedzserek vettek részt. A gyászbeszédet Bradley Horsburgh, a család egyik tagja, valamint David Albert, a zenekar kiadója, az Albert Productions vezetője olvasta fel. A gitáros életútját és sikereit felidézve Albert hangsúlyozta, hogy Young zseniális zenész és dalszerző volt, ám szerény ember is, aki nagyra becsülte a családja körében töltött időt. Malcolm Young 64 éves korában halt meg, évek óta demenciában szenvedett, 2014-ben betegsége miatt hagyta abba a zenélést.

A Skóciában született, de Ausztráliában felnőtt Malcom és Angus Young barátaikkal 1973-ban alapították az AC/DC-t, amelynek jelentése váltó- és egyenáram. A varrógépen látható jelölést nővérük javasolta és a fiúk azonnal beleegyeztek, mert a rövidítést energikusnak és felvillanyozónak találták. Az ausztrál kocsmákban edződött AC/DC 1975-ben adta ki első lemezét, High Voltage címmel, ezt követte a T.N.T., a Powerage. A címek is jól jelzik zenéjük dinamikáját, robbanékony stílusát.

A rockrajongók által jól ismert riffek nagy részét Malcolm Young írta, a szólókat pedig Angus játszotta. A zenekar utolsó lemeze 2014 novemberében jelent meg Rock Or Bust címmel, ennek felvételében betegsége miatt Malcolm Young már nem tudott részt venni, helyére unokatestvére ugrott be. Az AC/DC 2003-ban került be a Rock and Roll Hall of Fame-be, Melbourne-ben pedig utcát is neveztek el róluk.