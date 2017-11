James Blunt újra az Arénában játszik

James Blunt 4 év után tér vissza Budapestre. Új, The Afterlove nevű turnéjával 2018. május 8-án játszik a Papp László Budapest Sportarénában.

James Blunt legutóbbi, sorrendben ötödik albuma, a The Afterlove idén tavasszal jelent meg, az elmúlt hónapokban pedig Robin Schultz szerzeményével, az OK című dallal hallható folyamatosan a rádiókban.

A 43 éves James Blunt a Bristoli Egyetemen végzett tanulmányai után a katonai pályát választotta, 1997-től tiszti rangban szolgált, állomásozott Kanadában, Koszovóban fél évig

páncélos felderítő volt a NATO békefenntartó egységénél,

ott írta No Bravery című dalát. Leszerelése után fellépett a South by Southwest Music Fesztiválon, majd Linda Perry kiadójánál, a Custardnál aláírt egy lemezszerződést. Los Angelesben felvette Back To Bedlam című albumát (ez 2004-ben jelent meg), amelyet később Grammy-díjra jelöltek. Első nagy slágere a You're Beautiful volt, amely 2005-ben

vezette a brit kislemezlistát.

A Top 10-be később a Goodbye My Lover, az 1973 és a Bonfire Heart is bekerült. Eddig nagyjából 20 millió lemezt adott el világszerte. Szívesen zenél nemes ügyek érdekében, támogatja az Orvosok Határok Nélkül (Medicines Sans Frontiérs), valamint a Help For Heroes elnevezésű szervezetet, kampányol a klímaváltozás megfékezéséért. James Bluntnak ez lesz a harmadik koncertje a Papp László Budapest Sportarénában: először 2008 októberében, legutóbb 2014 októberében lépett fel Budapesten.