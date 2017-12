Látványos albumokkal tömte be a szakmai lyukat

Végre teljes a magyarországi art deco stílus építészeti megoldásait részletesen taglaló munka, ugyanis megjelent Bolla Zoltán A magyar art deco építészet II. rész című albuma, ami az első kötethez hasonlóan gazdagon illusztrálva mutatja be a stílus magyar eredményeit. Mindkét kötetbe 1000-1000 fotó és rajz került, és kijelenthető, hogy elenyésző a magyar art deco azon része, amely ne került volna bele a két albumba. Az igazán aktív városnézők, épületkedvelőknek pedig egy külön, harmadik kiadvány is készült.

Az építészek, építészettörténészek annak idején meglepve figyeltek fel egy nem szakmabeli egyéni akciójára. Bolla Zoltán 2010-ben a magyarországi art decóval kezdett foglalkozni, ami főleg azért lepett meg sokakat, mert a 80-as, 90-es évek óta a – szakmai – közvélemény szerint Magyarországon leginkább csak az iparművészetben létezett art deco, az építészetben nem.

Sokan ugyanis abból indultak ki, hogy mit hozott a stílus Nyugat-Európában vagy Észak-Amerikában. Magyarországon valóban nincsenek felhőkarcolók, viszont van egy jelentős épületállomány, amit se konzervatívnak, sem pedig modernnek nem lehet besorolni, amit egyébként már Bolla Zoltán munkássága előtt is „jobb híján art decó"-nak neveztek. Elsősorban azért, mert ezek az épületek nem mutatják olyan markánsan a stílus jegyeit, mint például amerikai társaik. De az épületanyag bőven elegendő volt ahhoz, hogy 7 évnyi munka végén

megszülessen két album összesen, 2000 fotóval.

Amiről a szerző azt mondta, „ez a két nagy könyv a magyarországi art deco épületállomány 98-99 százalékát lefedi. Ez nem egy metszet, hanem szinte a teljes kép.”

Intellektuális szenvedély

Bolla Zoltán nem építész, nem is művészettörténész, mégis tökéletesen profi az általa készített duplaalbum. Ehhez nagyon jól jöttek a több mint tízéves kiadványszerkesztői és grafikusi tapasztalatai. De ott van még egy dolog, ami a tartalomhoz volt nélkülözhetetlen: az alaposságot szülő szenvedélye, ami nagyjából tíz éve tart. Zoltán még 2008 körül szeretett bele az építészetbe. Egy tervezői képzésen került a kezébe egy építészeti könyv, és

lenyűgözte az egyik benne lévő épület,

ami történetesen szecessziós volt. Onnantól kezdve három éven át fotózta a szecessziós épületeket Magyarországon. Amikor ez kimerült, jött a kíváncsi gondolat, hogy vajon volt-e art deco irány a magyar építészetben.

Az első art deco épületet 2010 augusztusában fotózta, és az első két év alatt annyi anyag gyűlt össze, hogy adta magát a könyv ötlete. És mivel Zoltán grafikus, az is adta magát, hogy ha már ő kutatja a témát, írja a könyvet, fotózza az épületeket, akkor miért ne tervezné is a könyvet. Időközben egyébként létrehozott egy Google képgalériát, amire folyamatosan kerültek fel az épületfotók, aztán nagyjából a könyv ötletével egy időben elérhetetlenné tette, mert attól tartott, hogy az ott lévő hatalmas fotóállományt felhasználva valaki ír egy hasonlót.

Születés

Az albumok megszületéséig vezető út egyik fontos állomása volt a 2016-ban megjelent elektronikus könyv (A magyar art deco építészet címmel), aminek első és második feléből, jelentős kiegészítésekkel később megszületett a – már kézzel fogható – két album. Az első album az e-könyvvel egy évben, 2016 novemberében jött ki. Ebből egyébként már alig találni a könyvesboltokban. És egy évvel később, idén novemberben pedig

teljes lett a kép, és felkerült a pont a hét éves munkát jelentő i-re a második kötettel.

Zoltán azt mondta, fel sem merült, hogy a tervezést, tördelést vagy akár a fényképezést mással csináltassa. Egyrészt a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával, mégis magánkiadású albumok költségei mellett nem maradt volna erre pénz. Másrészt pedig nem biztos, hogy az alaposságot és a szenvedélyt pénzzel garantálni lehetett volna. Márpedig ehhez a munkához bőven kellett szenvedély, mert például – ahogy Zoltán mondta – „körbe kellett járni az országot. Akár többször is.”

A hét év alatt a kutatásra-szerkesztésre fordított órák számát még megtippelni sem tudta, de mindenképpen beszédes a 20 ezer átautózott kilométer, ami csak a fényképek elkészítéséhez kellett. Amúgy az építésztörténeti szakma egyértelműen elfogadta Bolla Zoltán hiánypótló munkáját, és többen segítették is a kutatását.

Jövő Mivel a két albummal szinte teljesen lefedte a magyarországi art deco építészeti alkotásait, Bolla Zoltán maga is elvégzettnek tekinti a munkát. Azt mondta, az elején a projekt jó volt kihívásnak is, aminek a két albumot elnézve egyértelműen megfelelt. Amikor a jövőről kérdeztük, azt mondta, hogy jelenleg akár 3-4 hasonló terjedelmű építészeti könyvet is tudna írni, mert az elmúlt években olyan temérdek anyag gyűlt össze a kutatásokkal. Az biztos, hogy a következő egy-két évben biztosan jelentkezik valamivel, azonban konkrétumot nem árult el. Csak annyit mondott, hogy lazább munkatempóban szeretné csinálni, mint a kihívás jellege miatt az art decósat.

Sétáló könyv

A két nagy album mellett egy kisebb kiadványt is megjelentetett Bolla Zoltán még idén. Természetesen ez is az art decóval foglalkozik, csak van egy különlegessége. Ezt a könyvet ugyanis nem elég forgatni, nézegetni, ezzel leginkább útra kell kelni. A címéből egyből ki is derül, miért: Bolla Zoltán: Budapest Art Deco városnéző séták – walking guide. A könyv idegenforgalmi felkérésre készült, ami azt jelenti, hogy a szerzőt megkereste az egyik, turisták körében közkedvelt magyar bolt vezetője a könyv ötletével.

Ez a zsebkönyv magyar és angol nyelvű, összesen 200 épületet és épületrészletet mutat be 100 fotóval, sétákra felfűzve. A sétákat kerületenként ajánlja, és minden esetben egy-egy metrómegálló környékére csoportosítja. A kis sétáló könyv lényegében a két nagy album kisebb, budapesti kivonata, ami

a turisták és az építészet iránt érdeklődők igényeire fókuszál.

Bolla Zoltán azt mondta, ez amolyan örömjátéknak tekinthető a két album után. Már csak azért is,mert a felkérés előtt éveken át vezetett art decós sétákat Budapesten. Mikorra nekifogott, legalább ötvenszer végigjárta a könyvben ajánlott utakat. A könyvek bolti elérhetősége és megrendelése házhozszállítással, utánvéttel a Budapest Art Deco oldalon található.