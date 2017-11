Olimpiai bajnokok cikáznak hegedűszóra

Edvin Marton és Evgeni Plushenko jövő tavasszal lép fel a Papp László Budapest Sportarénában. A Kings On Ice című előadásukban olimpiai bajnokok, és Európa-bajnokok is szerepelnek.

Az Art Anzix Színház szervezésében Evgeni Plushenko és Edvin Marton Kings On Ice című előadását Budapesten is láthatják. Világszerte több helyszínen felléptek már vele, jövő áprilisban pedig a Papp László Budapest Sportarénába is elhozzák műsorukat. A „Jég Királyai” mellett a műkorcsolya olimpiai és Európa-bajnokai is szerepelnekOtt lesz két olimpiai bajnok, Evgeni Plushenkoés Adelina Sotnikova és három Európa-bajnok, Alexander Smirnov-Yuko Kawaguti, Tomas Verner és Florent Amodio.

A zenét az Emmy-díjas hegedűművész, Edvin Marton szerezte, és áprilisban ő is fellép majd. Evgeni Plushenko három alkalommal védte meg olimpiai bajnoki címét. Az elmúlt 20 évben

több mint 50 aranyérmet nyert, és történelmet írt

a 4-3-3 kombinált ugrással. Az biztos, hogy több tehetséges művész is fellép április 29-én, de a fellépők végleges listáját a szervezők csak később hozzák nyilvánosságra.

A korcsolyázók akrobatikus elemekkel, izgalmas és olykor veszélyes koreográfiákkal gazdagítják az előadást, és olyan klasszikus zenék is megszólalnak majd, mint a Keresztapa című filmé.