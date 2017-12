Sátorosban kulturálódva is lehet évet zárni

A hétvégén nyit a Müpa Kultúr Kültere, azaz látogathatók lesznek a Müpa mellett felállított cirkuszi sátor előadásai, valamint a szomszédságában lévő jégpálya, és a Müpa Hangjátékot is bátran lehet használni. Az exkluzív nyitás előtti eseményen jártunk.

A Müpa tavaly nyitotta meg először az úgynevezett Kultúr Külteret, ami idén egy cirkuszi sátorból, egy jégpályából és a Müpa Hangjáték nevű interaktív zenedobozból összegyúrt

szabadtéri programcsalád.

A Kultúr Kültér kifejezetten decemberi, és így kifejezetten az ünnepváráshoz kapcsolódik. Az idei nyitás december 2-án, szombaton lesz, de volt egy exkluzív megnyitó csütörtökön, amin mi is ott jártunk.

A sátor

A Müpa Sátorban idén is lesznek gyerekműsorokok, újcirkusz-előadások, valamint színházi produkciók és könnyűzenei koncertek is egészen december 31-ig. Fellép többek között a Bandart Productions társulat, akik

a színházat a legújabb digitális technikával ötvözik.

Előad a sátorban a Recirquel Újcirkusz Társulat, akiknek idén, az újcirkuszi produkciójuk mellett lesz kifejezetten gyerekeknek készített matiné műsoruk is. Az újcirkusz műfaj két külföldi képviselője is fellép majd a sátorban. Előad a FAUNA Circus és a Losers Cirque Company is.

A gyermekprogramok fellépői között ott lesz a Kaláka, a Kolompos Együttes, de fellép Kálloy Molnár Péter és a Modern Art Orchestra is. Lesz PASO-koncert, a legkisebbek pedig december 3-án, vasárnap a finn mikulással is találkozhatnak.

A pálya és a doboz

A Müpa főbejárata előtti területen idén is lesz jégpálya, ahol a 400 négyzetméteres jeges síkon akár 80 ember is korcsolyázhat együtt. (A korcsolyabelépő egységesen 500 forint, de érvényes Müpa-, Müpa Sátor-, illetve Ludwig Múzeum-jeggyel egy alkalommal korcsolyázni is lehet.) A Müpa Hangjáték pedig egy interaktív zenedoboz, aminek lényege, hogy az ember egy mókuskerékhez hasonló szerkezetben sétálva szólaltat meg hangokat.